RITIRO ROMA | Ryan Friedkin fa visita alla squadra con Galantic. Differenziato per Malen

Dopo aver assistito ieri all’amichevole contro il Newport County, Ryan Friedkin è tornato anche oggi al centro sportivo di Hensol, dove la Roma sta svolgendo il ritiro in Galles. Il vicepresidente giallorosso ha raggiunto la squadra insieme al nuovo CEO John Galantic e, prima dell’inizio del lavoro sul campo, è entrato negli spogliatoi per salutare i calciatori e lo staff. Un altro segnale importante di vicinanza al gruppo e a Gian Piero Gasperini in una fase delicata della preparazione e del mercato.

La seduta pomeridiana è iniziata alle ore 16 con una riunione video, alla quale è seguito il lavoro sul terreno di gioco. Sono scesi in campo soltanto i calciatori subentrati nell’amichevole contro il Newport, mentre i titolari hanno svolto una sessione di scarico in palestra. I portieri si sono allenati sul campo laterale agli ordini del preparatore Simone Farelli, mentre il resto del gruppo ha cominciato con un torello per poi passare a una partitella a campo ridotto con porte a specchio e continui cambi di campo chiamati da Gasperini.

Nel corso dell’allenamento la squadra ha svolto anche esercitazioni di forza e sprint con sovraccarico, finalizzati a migliorare la capacità di accelerazione. Donyell Malen non ha preso parte a questa fase del lavoro: prima della partitella l’attaccante ha svolto una serie di navette insieme a un preparatore atletico. La seduta si è poi conclusa con la classica partita su campo ridotto, sotto gli occhi di alcuni tifosi presenti a bordocampo e della dirigenza giallorossa.

Redazione Giallorossi.net