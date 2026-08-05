CALCIOMERCATO LIVE | Molina alla Roma, Fabrizio Romano: “Here we go”. Affare da 18 milioni bonus compresi

In questo articolo seguiremo in diretta tutti gli sviluppi della trattativa tra la Roma e l’Atletico Madrid per Nahuel Molina. Il club giallorosso, dopo le difficoltà avute per Givairo Read, ha accelerato nelle ultime ore per il terzino argentino e punta a definire rapidamente l’operazione.
Ore 18:10 | Romano: “Here we go, affare da 18 milioni”
Si avvicina sempre di più l’arrivo di Nahuel Molina alla Roma. Matteo Moretto scrive su X in questi minuti: “Molina alla Roma, accordo raggiunto”. Arriva anche l’Here We Go di Fabrizio Romano: Molina è ormai un giocatore giallorosso per un pacchetto complessivo di 18 milioni di euro, bonus compresi. Si aspetta solo l’arrivo nella Capitale.
Nahuel Molina a la Roma, apalabrado. pic.twitter.com/tg48jQS4S8
— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 5, 2026
Ore 10:00 | Romano: “Affare al traguardo per 17 milioni”
Arriva la conferma anche di Fabrizio Romano: la Roma è vicinissima a chiudere per Nahuel Molina: affare da 17 milioni, esattamente 13 milioni di parte fissa più 4 di bonus. Ora si tratta con il calciatore, ma l’argentino è a un passo dalla Roma.
Ore 09:30 | Accordo Roma-Atletico per Molina: affare a un passo
Secondo quanto rivelato in questi minuti da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, la Roma avrebbe trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per il trasferimento in giallorosso di Nahuel Molina. L’intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di 13 milioni di euro di parte fissa più 4 milioni di bonus.
LEGGI ANCHE – IL RITRATTO | Da Read a Molina, la Roma cambia: meno strappi e più certezze sulla fascia
Si tratta di un rilancio non particolarmente ampio rispetto alla proposta presentata ieri, pari a 13 milioni più 3 di bonus, ma sufficiente per ottenere l’apertura del club spagnolo. La nuova offerta sarebbe stata accettata dall’Atletico Madrid e le parti sarebbero ora al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione. La fumata bianca sembra dunque molto vicina, in attesa di ulteriori conferme sulla chiusura definitiva dell’affare. (Filippo Biafora)
IN AGGIORNAMENTO…
Buon terzino/esterno sicuramente superiore a Celik pagato ad un prezzo giusto. Ora ne serve un altro però Mancino + ovviamente i 2 trequartisti di piede destro
Molina va benissimo.
L’impressione è che con D’Amico la Roma abbia cambiato strategia: Una Società spara un prezzo alto per un giocatore? Si cambia strada e si chiude per un altro senza starci a perdere troppo tempo. Basta farsi prendere per il colllo da chi spara cifre enormi per dei giocatori che ne valgono la metà
si potrebbe tentare con cuccurella
ottimo acquisto e buon compagno per Dybala. A Gasperini interessano gli esterni alti a dx e a Sx
questo sarebbe un signor innesto
magari
non comprendo i pollici versi
ha esperienza, conosce il calcio italiano , ha carattere da duro e spesso scaglia dardi favolosi sotto il sette
titolare atletico, titolare argentina campione del mondo e vice campione del mondo. purtroppo Cafu Nela e candela non giocano più.
se il calcio di oggi offre questi, meglio di Molina trovi poco ad oggi. Ah, e non è una scommessa. è un giocatore che offre certezze ed esperienza. lo vado a prendere io
Prezzo ragionevole giocatore con esperienza ora uno sforzo per il laterale Nusa?
ma sto nusa gioca in una squadra media tipo udinese ma con 4 tifosi in croce allo stadio,deve dimostrare tutto,ha in due anni 8 goal ,pochi assist..50 mln per quale motivo? ma se lo tenessero.. il rischio di steccare è altissimo.Giochi a Roma in un ruolo che pesa,in uno stadio caldo con una pressione non indifferente…
Si scrive Molina, si legge Molina + Nusa.
fino ad ora non c’è stato un acquisto della Roma pronosticato dalla stampa e soprattutto pagato di più del suo valore stimato. sembra chiaro che la Roma possa spendere, siamo a 70 con Molina, ma che non voglia stra pagare nessuno.
Molina da quinto a Udine fece benissimo. Nusa sembra già in involuzione, succede a giovani talenti di fare un anno meno buono e poi esplodere, come succede che si perdano. nusa a 60 sarebbe una follia, ma anche a 45 e spero non la facciano
se le cifre son quelle. affare enorme.
molina è fortissimo, pensiamo che sarebbe il sostituto di celik 😅 ma è di un altro pianeta in confronto al turco ormai gobbo.
❤️🧡💛
Con tutto il rispetto per le opinioni altrui, è da un po’ che penso a un esterno di centrocampo più scarso di Molina a quelle cifre, ma di nomi me ne vengono in mente veramente pochi. A Madrid stanno letteralmente festeggiando per la sua cessione. Spero che almeno coi soldi risparmiati prenderemo finalmente un’ala di livello
Permettimi di aggiungere una cosa non da poco al confronto con Celik: Molina ha un piede ben più educato (il turco ha i piedi quadrati…), più veloce e poi ha un tiro non indifferente. Basta andare a vedere i gol fatti (ok, non molti…) sia in Italia che in Spagna.
@Contrariato: è vero che specie nell’ultima stagione Molina non ha brillato; ma Simeone lo aveva sfiduciato ed era in attrito con lui, e questo fa tutta la differenza del mondo. Certo, con l’Argentina non ha brillato (distrazioni in una finale comunque convulsa).
Ma il livello tecnico e il piede rimangono oggettivamente più elevati di quelli di Celik. A Roma, in genere, gli argentini con garra, brillano con ritrovate motivazioni.
Contrariato:
Molina da record con l’Atletico. Secondo difensore della Liga per gol e assist nelle ultime 4 stagioni.
Nella Liga, non 40 presernze senza lasciare segni nella Ereedivisie in 2 anni.
Ma a Madrid tu hai visto la gente che festeggiava in strada,
e quindi è il più scarso del mondo.
Boh.
Contrariato, tutti sti festeggiamenti per aver ceduto un campione e vicecampione del mondo a 17 milioni, di questi tempi? Credo che faccia tanto caldo pure a Madrid. Credo che abbiano fatto un salto in avanti mica da ridere. Nusa può stare a raccogliere mirtilli in Norvegia per 50 cucuzze.
Io davvero non capisco come si possa preferire una scommessa carissima come Read
a una certezza titolare in Argentina e a Madrid come Molina.
Aspetto le cifre, ma se davvero fossero queste un affare con quello che si sente quest’anno.
Poi io avrei preferito Wesley a destra e un terzino sinistro (e comunque ne manca uno per la panchina), ma amen, sapra meglio Gasperini ovviamente.
Le cifre sono queste perché Molina va per i 30 e in fase difensiva è un telepass, sennò perché ti chiedono queste cifre per Molina e 20 milioni per cacciamani? Non esistono i regali in questo calciomercato pazzo.
Ma cosa c’entra la nazionale, allora salah eddine dovrebbe essere titolare della Roma secondo la tua logica. Son due situazioni completamente diverse, Read se non fosse per il feyenoord che come la maggior parte delle squadre gioca al rialzo solo con la Roma sarebbe già in ritiro. Molina è la riserva della riserva nell’ atletico a cui preferisce un centrocampista come llorente. La Roma acquista gli scarti degli altri con facilità, ma i futuri top non riesce ad acquistarli. Come mai?
Sai quando il gasp inventa qualcosa si vuole tenere I diritti d’autore, Vedi quando si invento’ dybala prima punta e nell’unico goal che fece al sassuolo dichiaro..”non Ho mai avuto dubbbi Sulla sua posizione in campo” . Neanche guardiola Ed ancelotti fanno simili dichiarazioni. Non piacera’ ma abbiamo un buon allenatore, nulla di piu anche se qui si tende a idiolatrare. Wesley dovrebbe giocare a dx punto.
Io ricordo Molina che si guarda Nico Williams, è più forte di Celik? si. Ma non ci voleva molto. Siamo più forti con Molina al posto di Celik? Si.
Per il momento basta questo.
Se è un buon affare finanziario me ne frega il giusto…
ma quale scarto abbiamo comprato finora ?
Karl ancora con sta fase difensiva?? deve fare il 5 non il terzino e perche wesley difende??? se no che ce li hai a fare tre centrali giocavi con 2 dietro e 2 terzini
Karl,
se il Napoli prende McTominay sono dei geniacci che hanno fatto il colpo,
noi prendiamo Molina ed è uno scarto.
28 anni appena fatti, va per i 30! No, per i 35 dai.
Truth, salah Eddine gioca coin l’Under 21, non con L’ARGENTINa campione 2022. vicecampione 2026, campione d’america 2024.
Ma veramente fai?
La riserva della riserva l’anno scorso ha timbrato 26 presenze in campionato e 12 in Champions.
Per te era uno scarto pure Malen vero?
Pur di dare addosso alla Roma… che tristezza
Ciao Anto, sono d’accordo con il tuo ragionamento, ma Salah Eddine gioca con la nazionale maggiore marocchina, non under 21 ed ha partecipato al mondiale, giocando diverse partite come titolare, compresa l’ultima partita (quarti di finale).
Diego,
sì, intendo che Molina ha 65 presenze in Nazionale,
Salha eddine ne ha 26 mettendo insieme Marocco e Olanda U21.
Mi sfugge proprio il paragone.
Fermo restando che io questo ostracismo per Salah Eddine non lo capisco,
a me sembra meglio di Celik,
e non capisco cosa avrebbe fatto di più Raus.
Ma saprà Gasp 🙂
13….no no 20/25…
no no 13+4 = 17….
Non si riesce a capire niente, eppure ci sta chi parte a razzo contro la società…
era ora che lasciassero il club olandese, spero che il giocatore ora se lo danno in faccia….spero pure che sia vera questa notizia, infatti tutte sono iniziate cosi poi…..
Chiedo perché non conosco: l’Atletico che interesse ha a far partire a una cifra decisamente bassa un ottimo giocatore come Molina ? Che ci siano dubbi dal punto di vista sanitario ?
No no, nessun dubbio fisico. Semplicente sono contenti di liberarsi di un giocatore scarso, per di più incassando anche bene.
È in scadenza
@Contrariato, il nome che hai scelto dice tutto e cioè che sei proprio un frustrato lazialotto
Non ho visto la partita di ieri. Mi auguro che si replichi modello Atalanta. Molina va ottimo. Prezzo fattibile. Wesley deve giocarle dobbiamo sperare che stia fisicamente bene. Per me servono altri 3 giocatori titolari: 1 mediano, 1 ala destra e 1 ala sinistra. Non parlerei di Scudetto, mi accontenterei di continuare ad arrivare tra le prime 4
alla fine non sarà peggio di celik..non difende molto ma non è nemmeno corretto farsi prendere per la gola da tutti sti 40/50 milioni alla volta è una vergogna,la società farà il passo che può permettersi.benvenuto molina
Molina va bene come panchinaro affidabile, se è un’operazione di contorno è ottima, meglio di Celik.
La domanda è: Molina viene a fare il panchinaro? Perché se Wesley gioca a sinistra e ora a destra hai Molina e Rensch a me non sembra un acquisto per la panchina… con una fascia destra con Molina e Rensch non so dove vuoi andare in Champions… Dipende tutto se ora compri un esterno sinistro di alto livello così puoi riportare Wesley a destra ma dubito…
ma smettiamola con questi “dove vuoi andare in Champions”, l’obiettivo della Roma può essere solo di passare la prima fase e un Molina è proprio di questo livello.
Non dobbiamo essere ossessionati dalla Champions, non siamo ancora in grado di competere con certi club. E non dimentichiamo che la giocheremo per la prima volta da 8 anni.
e si perche la nostra base e vincere la champion , dimmi una fascia delle squadre italiane che meglio di molina rensch , secondo me se ne trovi una e gia tanto.
Di mestieranti ne avevamo già abbastanza serviva in questo ruolo un titolare di livello e di buona tecnica serve immettere qualità che molina non ha ..a Madrid già stanno festeggiando la dipartita di un giocatore tecnicamente povero
A questo punto, dovesse arrivare, il modus operandi della Roma in questo calciomercato diventa evidente: o si chiude in poco, o non si chiude. Tutti i nomi che si sono protratti (greenwood, summerville, nusa, read) per svariati giorni non sono stati presi, e molto probabilmente non sono stati neanche più cercati dopo gli scambi iniziali.
Ergo, per l’esterno alto, mi aspetto un nome che fin’ora non è mai uscito (o che è uscito solo in maniera “marginale”).
È meglio di Read e ce lo danno alla metà? Speriamo siano vere le due cose.
Forza Roma nostra
Calciatore devastante, perfetto per lo scacchiere di Gasperini, daje Molí firma sto contratto!
Questa ostinazione a cercare un sostituto di Celik a destra, invece di cercare un quinto, o meglio due quinti a sinistra dove siamo del tutto sforniti, per rimettere Wesley nel suo ruolo naturale, con già la Riserva Rensh, continuo a non capirla
Sono d’accordo ma Gasp vede Wesley a sinistra ed è lui che decide…
Il problema è che ora hai due panchinari a destra e un titolare adattato a sinistra, boh.
ormai wesley gioca meglio a sinistra che a destra se ci hai fatto caso
Wesley ha ripetuto svariate volte che lui gioca meglio a destra, poi magari ne sai più di lui
so che è impossibile con Gasperini ma visto che questo Molina è un terzino difensivo da difesa a 4, come anche Rensch e Salah, io passeri a un 4-3-3
non capisco perchè solo in Italia siamo ormai fissati con queste difese a 3 quando poi nelle competizione europee come champions e mondiali tutte le squadre che arrivano alle fasi finali giocano a 4.. psg barcellona city real bayern arsenal argentina francia ecc..
daje daje, ora senza sosta completiamo sta squadra
Molina- Nusa- Cacciamani
sarebbe top
1 svilar 2 molina 3 wesley…..da9 che si comincia a ragi9nare.sotto col laterale alto a s8nistra piu altro acquisto.forzaaaaa
L’idea win win sarebbe quella di fare affari del tipo di Kone, o Malen…
Giocatori sottovalutati dal mercato, ma validi
Oppure giovani sconosciui con potenzialità, tipo Wesley
Non è facile e non ci si azzecca sempre, ma è l’unica strada percorribile al momento.
Spendere 40+ milioni è un rischio eccessivo (vedi Dovbyk)
Secondo me va a finire che prendiamo un’ala in prestito.
Molina andrà bene, porta garra e esperienza
Lieve upgrade rispetto a Angelino e Celik (pari età, peraltro).
Lieve upgrade rispetto a Celik .
Sei ironico vero?
Anche Rensch è un upgrade rispetto a Celilk.
1 cross azzeccato ogni 72.
L’ultimo dribbling che Montella giocava ancora praticamente.
Ma ve lo siete scordato scusate????
Hai ragione, se Molina è al top
Lo sarà??
Pare che i tifosi madrileni non lo rimpiangerebbero
Al top anche Angelino era ottimo
Celik sempre stato moolto limitato
“Pare che i tifosi madrileni non lo rimpiangerebbero”
E dove lo vedi scusa?
Lo hai letto su un post di vikingo72 su Facebook?
Allora è così.
acquisto che come detto da molti non sposta nulla, piuttosto spero che si faccia un pensierino a Schjelderup e non a Nusa, viste le cifre che girano, a parità di costo tra i 2 non c’è partita
Nn mi convince mi sembra un giocatore che ha già dato il meglio….ma se servisse ad avere il budget x l Esterno offensivo top ben venga Molina magari con insieme Cacciamani
Molina serve sotto il punto di vista dell’esperienza, perchè non è uno a cui gli tremano le gambe in champions.
Un usato sicuro.
Mi sembra che su quella fascia vogliano giocatori quadrati come molina e rensch, anche se entrambi sono più difensivi che offensivi.
A tutti quelli che riescono a denigrare un giocatore come Molina che pur non sapend difendere era il titolare della squadra piu autobus di europa come l’atletico di Simeone vi sareste meritati il rinnovo di Celik per altri 3 anni a 4 milioni netti
Non ho mai letto pareri così discordanti su un giocatore, da alcuni che lo definiscono devastante a altri che lo dipingono come una pippa di cui non vedevano l’ora di sbarazzarsi.
Io incrocio le dita e spero che almeno non sia peggio di Celik.
Ti ti ricordi un’altra pippa titolare fisso in Argentina per 6 anni?
Molina giocatore top, che con noi giocherebbe nel suo vero ruolo, esterno di centrocampo. Nell’atletica di Simeone addestrati al catenaccio non poteva dare il meglio, dovendo più difendere che attaccare. Ottimo acquisto a prezzo onesto. Ora però vorrei che venisse ceduto Resch e comprato un esterno sinistro titolare, senza spostare Wesley. Con salah eddin in panchina per quest’anno.
Sono genuinamente curioso di sapere perché secondo te dovremmo vende Rensch.
E’ giovane, duttile, ha spirito di sacrificio e bravo tecnicamente. In più non credo abbia un valore di mercato particolarmente alto.
Ottimo affare se di ingaggio non ti chiede uno sproposito, non puoi dargli più di Wesley (2 netti + bonus). Rispetto a Celik che ti chiedeva 4 netti? Finalista mondiale con Argentina, ma scherzate o no? Classe 1998, ancora 3-4 stagioni ottime possibili. Ora Cacciamani alle stesse cifre di molina più o meno e poi 1 titolare ala esterno sx (Nusa se non sparano cifre fuori mercato) o Fofana in prestito con obbligo condizionato (per le incognite sulla caviglia), più Pellegrini se abbassa le pretese
Molina né brocco né fuoriclasse, operaio serio, più o meno come lo è Celik… dai, un pò di fiducia, poi con la cura Gasperini ce lo invidieranno in tanti.
Nusa sopravvalutato, pensate che il Psg ha comprato Godts per 45M…..
Papi anche a me sarebbe piaciuto avere Godts, ma il PSG è una delle poche squadre per cui i giocatori, pur di essere venduti a loro, sono disposti a mettersi di traverso col proprio club.
Bah giocatore che deve migliorare parecchio in fase difensiva , nn mi sposta tanto.. questo succede quando si parte tardi coi ds e nn si anticipano i tempi, arrivi alla fine in difficoltà ed ecco i risultati , mercato in frenesia e sempre sotto scacco♟️♟️♟️
Giocatore “razionale”, un terzino/esterno di centrocampo vecchia maniera, uno roccioso, tanta corsa, ma palla tra i piedi è discreto.
28 anni, tanta, tantissima esperienza.
Va bene cosi.
Non puoi prendere moreira a 30/40mln e poi comprare altri 2/3 giocatori a quella cifra.
La cosa che mi preoccupa è che sugli esterni non hai un costruttore di gioco, perchè non lo è neanche wesley, ma tutti corridori non offensivi (solo il brasiliano lo è offensivo).
scelta assurda, giocatore che punta all’ultimo contratto buono della carriera, che viene strasazio, pagato con soldi a fondo perduto perché non lo rivendi più e andrà a parametro zero per poi andare chissà dove. Nessuna prospettiva, nessuna possibilità di ritrovarti tra le mani il nuovo Roberto Carlos sia come rinforzo nostro sia come futura plusvalenza. Altissimo rischio di un nuovo nzonzi o pastore… andava bene se arrivava come parametro 0 tipo Hermoso, pagarlo 17 è una scommessa!
Al mondiale, pur arrivando in finale, è stato però l’anello debole dell’Argentina, bisogna essere sinceri.
D’altra parte pure Malen non ha fatto una gran figura, quindi speriamo fosse solo un’esperienza andata male.
Comunque non può essere peggio di Celik, altrimenti tanto vale che lo facciamo noi, il mercato.
Diamo fiducia.
Buon acquisto e a buon prezzo! Ora proverei a prendere Cacciamani, magari trattando un po’ e assicurando un 20# su eventuale rivendita! Poi per l’estero alto se abusa costa tanto, si deve andare su qualche parametro zero o investire di qualche giovane! Non avendo toccato l’ossatura con il rientro di Pellegrini, stiamo messi bene, dai!
Operazione che non mi convince. Stai prendendo un giocatore sulla carta migliore di Celik (che però era più duttile) pagandolo 15-17 milioni, mentre il turco era già tuo e sarebbe stata una buona riserva. Trattenere Celik ti avrebbe magari permesso di affondare il colpo per Moreira e di riportare Wesley a destra, o di prendere Read per la corsia destra. Ho l’impressione che aver gestito male la questione Celik ci abbia messo in grande difficoltà sul fronte esterni d’attacco e di centrocampo
Questo ovviamente nell’ottica di un Molina titolare, come quasi sicuramente sarà. Mi allettava di più la possibilità di prendere un esterno di centrocampo di prospettiva per cercare di ripetere quanto fatto con Wesley l’anno scorso. Spero che almeno l’altro esterno che arriverà sia un giovane dal grande potenziale. Detto ciò, se arriva Molina sarò il suo primo tifoso e mi auguro possa fare molto bene e metterci tanto cuore e garra argentina
la questione Celik è torbida, non so fino a che punto la società avesse voglia di rinnovarlo dopo quella storia degli accordi del Turco con la rubentus a stagione in corso..
condivido pianamente uno dei pochi commenti lucidi che ho letto, tra l’altro dovrà ambientarsi al gioco del gasp e al campionato italiano.
a qsto punto se questo è il sostituto di celik è questo allora ci abbiamo perso tra i 13-17 milioni…ed ora voglio vedere che ingaggio gli fanno…
Personalmente, io che non conto niente, non mi piace questo mercato. Meglio Molina di Celik, ma ci serviva veramente Castro? Potevamo prendere un Aubameyang per 1,5 milioni. 37 anni, 7 gol lo scorso anno e 14 quello prima. Giocava l’ultima mezz’ora o 45 minuti e si sarebbe alternato con Robinio Vaz (che tanto nessuno ce lo farà crescere). Andava preso Greenwood o Martinelli… Vogliono più soldi? E glieli diamo al suo agente e poi se la vedono loro due, con uno stipendio nominale di 4 milioni.
Qualcuno può spiegare a @Campo Testaccio che anche il costo delle commissioni agli agenti dei calciatori fa parte del costo della rosa, che non deve superare il 70% del fatturato dell’anno precedente?
Qualcuno potrebbe spiegargli anche che lo sforamento di detto parametro potrebbe comportare: la limitazione del mercato e delle liste, il Settlement Agreement e nei casi più gravi l’esclusione dalle coppe?
Greenwood quanto vuole di ingaggio? 10 milioni!
e tu daglieli no! è tanto facile!.
Non si poteva prendere Martinelli o Greenwood? Bene, ti prendi uno rapido come Lauriente ed un altro più tecnico come Alajbegovic, così affronti meglio le partite. Dietro passi Molina, difesa ok con il greco e al centrocampo qualcuno in prestito. Io così avrei fatto.
E ‘nfatti non fai te il DS… Ci sarà un motivo, no?
Molina tanta roba, datemi retta.
Piede buono e 2 volte la corsa e la resistenza del poro Celik.
Contrariato, per carità, non dire che Molina è scarso. Molina è forte, i 2 gia acquistati giamdetto eredi di campioni del passato, senza fare nomi. E chi arrivera’ sarà ovviamente forte, e la Roma l’anno prossimo non portà fare a meno che voncere lo scudetto. Anzi ti dirò di più, guardando la ns camagna acquisti, in ottica Champions le big europee, stanno gia tramando, rischiamo seriamente di vincere il triplete.
Nun vinceremo de sicuro, perché so tutte na manica de pippe come scrivi tu, n’giorno sì e l’altro pure, da na diciassetina d’anni ormai. Ma pure perché attacchi na disdetta che fermete proprio…Levate er 73 e mettite er 17…mannaggia er còre. Ma perché nun tifi la fiorentina che è nclub de cassamortari? Te ce vedo proprio bene in fiesole
vorrei capire chi della società ha mai dichiarato che avremmo vinto scudetto o Champions quest anno … che oltretutto nessun presidente di nessuna squadra potra mai assicurarlo per la troppa concorrenza … se vivete in una realtà parallela è colpa vostra non di chi gestisce una società di calcio e che sta programmando la crescita della società
Bravo D’Amico, lo dico a chi continua a criticare l’operato della società. Non serve essere Sherlock Holmes per capire che al Feyenoord brucia ancora la finale persa, e il gemellaggio con i tifosi “pigiamati” sembra confermarlo. Con interlocutori del genere è meglio non trattare. D.S. e mister, hanno capito che il mercato è solo alla portata degli Inglesi, turchi, arabi e dal sistema voluto da Infantino. Proviamo i nostri bravi Under 23 e non diamo a Cairo e Petrachi il giusto prezzo.
Mi correggo: “non ma” diamo a Cairo e Petrachi il giusto prezzo.
Molina?! MA chi er Campione der monno 2022 co la Selecciòn argentina e finalista ner 2026?! Ma che stai a scherzà!? Noi volemo er turco Zeki Celik
A Anna’ indietro c’ è pure Passarella allora..😜
Scusate qualche domanda….sono solo un tifo e diciamo che di calcio non capisco molto…
Lo scorso anno ci si lamentava di Massara perché non era competente e non andava d’accordo con l’allenatore…quest’anno non mi sembra che non ci lamentiamo…il nuovo ds è un fidatissimo dell’allenatore ma mi sembra di capire che la musica non sia molto diversa…ma mia domanda… non è che tanto noi tifosi non ci va bene mai nulla?
Penso che se anche si comprasse Holland…ci sarebbe da criticare
🤔🤔🤔🤔
è che molti avendo una triste vita devono criticare tutto anche su questioni di cui capiscono poco
veramente Massara ha fatto miracoli, ma ancora lo criticano
fore non sei di Roma… perchè all’arrivo di due Big da ricostruire come Dybala e Lukaku c’erano oltre 10000 ad accoglierli…
alla tua riflessione critica verso i tifosi ti rispondo con i fatti, sopra, ma anche con una domanda, Dan è in grado di portarci Holland, visto che nn è riuscito a portarci neanche due calciatori cercati solo dalla Turchia e Arabia???
oppure… secondo Holland non verrebbe alla ASRoma perchè ci sarebbe qualche nick che lo criticherebbe???
GS pensa che fenomeni che sono quei 2 giocatori che sono andati in Turchia e Arabia e non in squadroni della serie A INglese Spagnola Francese o Tedesca.A quelle cifre, in particolare dello stipendio, nessuna squadra con un minimo di visione e programmazione ha fatto quel tipo di investimento e difatti sono andati in campionati del tutto anonimi dove uno Shomurodov qualunque si gioca la classifica capocannonieri.Holland se lo potrebbero permettere forse solo 4 squadre al mondo e ho detto tutto.
Acquisto intelligente, non ruba l’occhio e non è un fenomeno, ma in alternanza con Rensch ci può stare.
Ora dare al Toro 15 brande per Cacciamani, che ho visto domenica in amichevole è fortissimo è un Palestra ancora più giovane.
Le aspettative per la prossima stagione dipendono dagli acquisti in attacco. Vediamo che succede.
Ma va là…..tutti espertoni so diventati.
Salve , leggo molti discorsi da esperti, e noto che la maggior parte dei discorsi sono scritti da gente incompetente che non conosce i nomi dei calciatori, che prima di qualche giorno indietro non erano neanche menzionati . Io aspetterei da buon Romanista quale sono , per vedere cosa combina Gasperini , non mi sembra che altri abbiamo terzini ecc ecc molto meglio di noi. Forza e sempre solo daje ROMA
Ma qui stiamo apposta x commentare mica siamo all’oratorio 😁🪒
Read come Rios, annamo bene! Rios doveva prendere il posto di Cristiane e con tutto il dovuto rispetto sono anni che si riesce a trovare un sostituto degno di noro, uno che fa la differenza per capirci. Cristante buono ma purtroppo svolge sempre il solito compitino niente più. Stesso discorso per il centrocampo, trequartista e ala sinistra…a sta macedonia mancano le ciliegine!
Ora coi soldi risparmiati bisogna arrivare a 50 x Nusa e alzare finalmente il livello x competere con tutti. Diversamente restiamo eterni incompiuti.
I tifosi lo meritano daje !!!
I zerbini non dicono più che la Juve non ha preso nessuno? Ancora sto aspettando l’assalto a Moreira giornalista servo dei Friedkin, a me sta bene che prendono giocatori da 15/20 milioni ma devono avere massimo 25 anni, tipo il greco oppure quando è stato preso Konè
secondo me è un acquisto raggionato, se pensaimo l’annoscorso wesley facema praticamente trequartista di sinistra quindi per bilanciare avevamo il turco. quindi molina fara piu o meno un compito simile dare piu sostanza e poi a differenza del turco qualche cross li azzecca
il difensore appena arrivato mancino greco mi sembra la fotocopia di Kumbulla che abbiamo regalato e che Mou faceva giocare ,bho
Secondo me sono troppi i giocatori che dobbiamo prendere per cercare un terzino da 40mln. Va bene Molina, giocatore con esperienza e che conosce già la serie A. Non possiamo creare una under 21, ci vuole equilibrio anche esperienza soprattutto in difesa
Il Molina dell’Udinese fece una ventina di A+G in 60 partite. Con Gasp ritornerà quel giocatore.
Ottimo acquisto.
Se chiudiamo con Molina e prendiamo anche Nusa erano i nomi che avevo fatto e sperato, tranne Castro che non me lo aspettavo, sono giocatori che ci possono far vincere lo scudetto
Ieri Cristante è entrato nell’ azione di tutti e 4 i gol, forse non hai guardato bene
Contro una squadra di quarta divisione ci sta, infondo fece anche dei bei passaggi di prima contro il Crotone, il problema è quando il livello e l’intensità crescono!
pigliamo pure messi e altri 4-5 dell’Argentina e stiamo a posto.. alla fine so arrivati secondi al mondiale, schifo non potemo fa 😂
Leggo di questo Nusa, ma chi è, perchè la gente continua a menzionare il nulla, perchè è di questo che stiamo parlando in due anni non ha fatto nulla 60 milioni. io penso che siano tutte fandonie o nella Roma ci sono gente incompetente.
Tutte le opinioni sono lecite, per carità… magari Molina va per i trenta, magari fisicamente e in fase calante, magari difensivamente non è un muro….
Però c’è lo ricordiamo che lo scorso anno abbiamo fatto un intera stagione con Celik titolare ?!? C E L I K !
E talmente assuefatti al suo nulla (per carità, apparentemente anche Gasperini) che quest’anno mezzo forum applaudiva al suo rinnovo… con un ingaggio pari a 1M per ogni cross riuscito nell’anno… boh…
Scusate gli strafalcioni
*è in fase calante
*ce lo ricordiamo
ma li avete visti i gol di molina!
A20M meglio Molina (17) e Cacciamani (12) che il solo Read: avremmo una certezza ed un giovane da fare crescere ed italiano in aggiunta.
speriamo chiudano presto!
Sono d’accordo con te, spendere tutti quei soldi su un solo giocatore è un rischio troppo grosso, ancora, anche se sembra molto forte.
Davvero forte e con un grandissimo tiro. Acquisto che alza il livello della squadra altro che Celik.
mancano tre pedine se i nomi fatti si concretizzano (molina nusa cacciamani )possiamo iniziare bene il campionato, poi si può migliorare, un paio della primavera possono rimanere per crescere, lulli e mannini non sono male
fofana se sta bene è ok ricorda gervinho.nusa costa troppo se lo tenessero.
Basta illudere i tifosi, Mollina il suo costo e meno di quello di Cacciamani, ha passato la sua scorsa stagione da panchinaro nel Atletico e nella nazionale argentina, ha giocato poco.
Nell’ultima stagione ha giocato 26 gare, come quel Ruggeri invocato da molti, e segnato due reti. Nelle quattro stagioni giocate in Liga ha segnato 9 reti e distribuito 16 assist, secondo in assoluto dietro solo a Koundè del Barcellona. Peraltro al mondiale era titolare, altro che panchinaro. Ripassa, sarai più fortunato.
Panchinaro nel 25/26 ?????????
26 partite LIGA
13 partite in Champions League
6 partite Coppa del Re
Ai mondiali
7 presenze per 438 minuti
Ok panchinaro
Read e il Feye s attaccano al tram. Va a gira ‘ per i canali..
Buono, questo mi piace
circa 17 milioni di euro per un classe ’98 campione del mondo nel pieno della maturità agonistica rappresenta una cifra molto competitiva bravo D’Amico Molina possiede esattamente la falcata, la resistenza e la capacità di corsa perfetta per Gianpiero Gasperini
Risposta a GS 2012
Sono felice per la tua risposta dimostri di essere un vero romanista…mi dispiace ma io sono nato e cresciuto alla Garbatella! Conosci questo quartiere ?
Detto ciò la mia osservazione/ critica è riferita solo al fatto di massacrare una richiesta del nostro allenatore presumo.perche allora siamo al punto di partenza del 2025…ds che compra quello che vuole!
Comunque è sempre facile parlare quando non si hanno problemi con i soldi…tanto sono del presidente
Per qualcuno ci vorrebbe
…famoso presidente Anzalone…o per chi è più giovane un presidente alla Loltito!
Sempre e per sempre Forza Roma
Qui c’è gente che paragona Celik a Molina, del tipo Molina un po’ meglio di Celik, no vabbé ma qui stiamo scherzando! Un nazionale argentino! Era proprio il giocatore di fascia che mancava. Finalmente si alza l’asticella con qualche piede buonissimo! Certo, sarebbe meglio Wesley sulla sua fascia di competenza e uno tipo Grimaldo su quella sinistra, ma gli esterni sinistri spagnoli o latinoamericani costano. Adesso un po’ di italiani di talento da far crescere e giocare più spesso.
Karsdorp, Reynolds, Abdulhamid, Kristensen, Celik … non capisco quelli che si lamentano di Molina.
Ottimo affare, migliore di Celik sicuro a solo 1mil. in più, infatti sarebbero stati 32mil. per dargli 4mil. netti, invece saranno 20 + 13 per Molina. Bonus a parte, ma da pagare volentieri se se li meritera’
Per lo più mi pare si parli addirittura prestito con diritto di riscatto … ancora meglio se fosse così..
Benvenuto Molina ! Daje !!! Acquisto top a condizioni più che sostenibili. Bravissimo D’ Amico.
non era il mio preferito, non mi fa impazzire, è uno da 6-6,5 a partita, 13 milioni forse sono pure troppi (i 4 di bonus sono molto difficili e in caso si festeggerebbe…) ma da oggi FORZA MOLINA nella speranza che i 17 risparmiati rispetto a Read (speriamo di non pentirci più di tanti ..), servano per Cacciamani e un top player da invasione di Fiumicino….
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.