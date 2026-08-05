CALCIOMERCATO LIVE | Molina alla Roma, Fabrizio Romano: “Here we go”. Affare da 18 milioni bonus compresi

In questo articolo seguiremo in diretta tutti gli sviluppi della trattativa tra la Roma e l’Atletico Madrid per Nahuel Molina. Il club giallorosso, dopo le difficoltà avute per Givairo Read, ha accelerato nelle ultime ore per il terzino argentino e punta a definire rapidamente l’operazione.

Ore 18:10 | Romano: “Here we go, affare da 18 milioni”

Si avvicina sempre di più l’arrivo di Nahuel Molina alla Roma. Matteo Moretto scrive su X in questi minuti: “Molina alla Roma, accordo raggiunto”. Arriva anche l’Here We Go di Fabrizio Romano: Molina è ormai un giocatore giallorosso per un pacchetto complessivo di 18 milioni di euro, bonus compresi. Si aspetta solo l’arrivo nella Capitale.

Nahuel Molina a la Roma, apalabrado. pic.twitter.com/tg48jQS4S8 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 5, 2026

Ore 10:00 | Romano: “Affare al traguardo per 17 milioni”

Arriva la conferma anche di Fabrizio Romano: la Roma è vicinissima a chiudere per Nahuel Molina: affare da 17 milioni, esattamente 13 milioni di parte fissa più 4 di bonus. Ora si tratta con il calciatore, ma l’argentino è a un passo dalla Roma.

Ore 09:30 | Accordo Roma-Atletico per Molina: affare a un passo

Secondo quanto rivelato in questi minuti da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, la Roma avrebbe trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per il trasferimento in giallorosso di Nahuel Molina. L’intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di 13 milioni di euro di parte fissa più 4 milioni di bonus.

Si tratta di un rilancio non particolarmente ampio rispetto alla proposta presentata ieri, pari a 13 milioni più 3 di bonus, ma sufficiente per ottenere l’apertura del club spagnolo. La nuova offerta sarebbe stata accettata dall’Atletico Madrid e le parti sarebbero ora al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione. La fumata bianca sembra dunque molto vicina, in attesa di ulteriori conferme sulla chiusura definitiva dell’affare. (Filippo Biafora)

IN AGGIORNAMENTO…