CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 5 agosto 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 | Cacciamani, con 12-13 milioni si può chiudere

La Roma continua a trattare con il Torino per Alessio Cacciamani (19), individuato come possibile vice Wesley sulla fascia sinistra. Cairo segue personalmente l’operazione e valuta il giocatore almeno 15 milioni, facendo circolare anche richieste superiori. I giallorossi erano partiti da circa 7 milioni e hanno poi alzato la proposta intorno ai 10: la sensazione è che con un’offerta da 12-13 milioni l’affare possa entrare nella fase decisiva. (Il Tempo, Tuttosport)

Ore 9:20 | Read, il Feyenoord vuole 30 milioni garantiti

Resta bloccata la trattativa per Givairo Read (20). La Roma si è spinta fino a 25 milioni di euro più 3-4,5 milioni di bonus e una possibile percentuale sulla futura rivendita, ma il Feyenoord continua a chiedere 30 milioni garantiti, senza legare una parte rilevante della cifra ai bonus. D’Amico non sembra intenzionato ad aumentare ulteriormente la proposta e ha aperto con decisione la pista Molina, anche se l’operazione per l’olandese non viene ancora considerata definitivamente tramontata. (Corsport, Il Tempo, Gasport, Corsera, Il Messaggero)

Ore 8:45 | Nusa resta il primo obiettivo per l’attacco

Il primo nome della Roma per rinforzare la fascia offensiva resta Antonio Nusa (21). Il Lipsia continua a chiedere tra i 55 e i 60 milioni di euro, mentre il club giallorosso avrebbe finora ragionato su un investimento massimo vicino ai 45 milioni. L’eventuale risparmio derivante dall’acquisto di Molina al posto di Read potrebbe essere dirottato proprio sull’operazione per il norvegese. (Corsport, Il Tempo, Gasport, Il Messaggero)

Ore 8:10 | Fofana, la Roma studia una formula legata alle presenze

Riprende quota la candidatura di Malick Fofana (21), valutato dal Lione circa 40 milioni di euro e seguito anche dall’Atalanta. Dopo i dubbi provocati dal lungo problema alla caviglia, la Roma avrebbe ricevuto segnali positivi sul recupero del belga e starebbe valutando un prestito con obbligo di riscatto condizionato al numero di presenze. Una formula studiata per tutelarsi da eventuali ricadute. L’ingaggio, attualmente vicino a 1,5 milioni netti, non rappresenterebbe un ostacolo. (Corriere dello Sport, Il Tempo)

Ore 7:50 | Endrick resta legato al futuro di Soulé

La Roma continua a monitorare Endrick (20), considerato il profilo preferito per completare il reparto offensivo sulla destra. Un eventuale tentativo per l’attaccante del Real Madrid dipenderà però dalla cessione di Soulé, necessaria per liberare spazio e risorse. Il brasiliano andrebbe ad affiancare Dybala nelle soluzioni offensive a disposizione di Gasperini. (Corriere della Sera, Il Messaggero)

Ore 7:10 | Angeliño ha svolto le visite con il Deportivo

Angeliño (29) ha sostenuto a Roma le visite mediche con il Deportivo La Coruña. Il laterale spagnolo è pronto a lasciare la Roma e a tornare nel club nel quale aveva iniziato la propria carriera, liberando il posto sulla corsia sinistra che la società intende affidare a Wesley, affiancandogli un nuovo esterno di riserva. (Il Tempo)

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