Malick Fofana resta un nome rimasto nei pensieri della Roma per rinforzare la fascia sinistra dell’attacco. Il primo obiettivo per quella zona di campo continua a essere Antonio Nusa, ma la trattativa con il Lipsia si presenta complessa e con tempi lunghi, per questo il club giallorosso sta mantenendo vive anche altre piste. Tra queste c’è proprio quella che porta al talento belga del Lione, anticipata in esclusiva nelle scorse settimane da Giallorossi.net e successivamente diventata di dominio pubblico.

Fofana, calciatore particolarmente apprezzato da Gasperini, ha caratteristiche combacianti con quelle cercate dall’allenatore sul mercato: parte prevalentemente da sinistra, è rapido, esplosivo, punta l’avversario e può creare superiorità numerica attraverso il dribbling. Per certi aspetti ricorda Crysencio Summerville, l’esterno che Gasperini aveva indicato con grande convinzione prima che quella pista tramontasse. Il principale elemento di prudenza riguarda però le condizioni fisiche del giocatore. Il belga è reduce da un lungo e complicato problema alla caviglia destra, operata dopo il grave infortunio subito nell’ottobre scorso. Nonostante il rientro sul finire della passata stagione, durante le prime settimane della nuova preparazione Fofana ha continuato ad avvertire dolore, spesso lavorando separatamente dal resto della squadra. La situazione aveva spinto lo staff medico del Lione a chiedere un confronto tra gli specialisti che lo hanno seguito, rinviando il suo ritorno in partita.

Il quadro è migliorato nella seconda metà di luglio. Dopo aver ricevuto il via libera medico, Fofana ha raggiunto i compagni nel ritiro in Germania ed è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Il 24 luglio ha anche disputato i suoi primi minuti della preparazione nell’amichevole vinta dal Lione contro il Wolfsburg, partecipando all’azione del secondo gol. Un segnale incoraggiante, anche se il suo impiego è rimasto limitato e il club francese sta continuando a gestirlo con particolare cautela. Al momento, dunque, Fofana non può essere considerato un calciatore infortunato o indisponibile: si allena con la squadra ed è tornato (seppur parzialmente) a giocare. Ma non può essere considerato neppure completamente fuori dal tunnel, soprattutto dopo mesi segnati da dolore, interventi e continui rinvii nel recupero. La questione non riguarda soltanto la possibilità di scendere in campo, ma la capacità della caviglia di sopportare senza nuovi problemi allenamenti quotidiani, accelerazioni, cambi di direzione e partite ravvicinate.

La Roma è fortemente attratta dalle qualità del 20enne, ma prima di trasformare l’interesse in una vera trattativa vuole avere certezze sulle sue condizioni. Proprio per limitare i rischi, la Roma sta valutando anche la possibilità di impostare l’operazione inizialmente in prestito, eventualmente con un obbligo di riscatto subordinato al raggiungimento di determinate condizioni. Una formula legata, per esempio, al numero di presenze, al minutaggio e ad alcuni obiettivi individuali, che consentirebbe ai giallorossi di verificare nel corso della stagione il definitivo superamento dei problemi fisici prima di impegnarsi nell’acquisto a titolo definitivo.

Giallorossi.net – G. Pinoli