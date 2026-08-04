La Roma torna in campo questa sera alle ore 20 italiane per affrontare il Newport County al Rodney Parade, nel terzo test del ritiro in Galles. La formazione gallese milita nella League Two, la quarta divisione del calcio inglese, e rappresenterà un nuovo banco di prova per capire a che punto sia la preparazione della squadra di Gian Piero Gasperini. Dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Cardiff City, nella quale i giallorossi hanno mostrato gambe appesantite anche a causa degli intensi carichi di lavoro, il tecnico spera di ricevere indicazioni più incoraggianti sul piano fisico e tattico.
Le difficoltà maggiori riguardano il centrocampo, dove la situazione è di vera emergenza. Nicolò Pisilli è ancora indisponibile per il problema muscolare che lo tiene lontano dal gruppo, mentre anche Neil El Aynaoui dovrebbe essere assente e il giovane Bah dovrà affrontare un lunghissimo stop dopo il grave infortunio al ginocchio. Con Manu Koné non ancora rientrato dalle vacanze, Gasperini potrà contare praticamente sul solo Bryan Cristante come centrocampista della prima squadra, con la necessità di adattare uomini e soluzioni nel corso della partita.
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Non sarà disponibile neppure Wesley, ancora alle prese con il problema alla caviglia rimediato contro il Cardiff City. Al suo posto dovrebbe avere spazio il giovane Lulli, uno dei ragazzi della Primavera che maggiormente hanno impressionato Gasperini durante queste settimane di preparazione. Il tecnico sta valutando seriamente la possibilità di promuoverlo stabilmente in prima squadra, tenendolo con i grandi per seguirne da vicino la crescita. Pronto l’esordio del neo giallorosso Koulierakis. La sfida contro il Newport County sarà trasmessa in diretta su DAZN.
Redazione Giallorossi.net
Ma guarda un pò l’unico centrocampista disponibile è Cristante, ci sono sicuramente in giro molti centrocampisti migliori ma la Roma a rinnovargli il contratto ha fatto benissimo perchè lui lo stipendio se lo guadagna.
son felice che in mediana possa giocare un giovane italiano magari si può rivelare abbastanza forte da entrare nelle rotazioni a centrocampo o magari può rivelarsi un nuovo pisilli
Centrocampo fai da te? No alpitour?
Pare ‘na barzelletta: contano solo le priorità (esterni a sx, basso e alto) ma arrivano, e neppure sempre, giocatori di altri ruoli. Il centrocampo, gasperinianamente, andrebbe bene così. Eppure la rimonta, e il gioco più solido, li abbiamo avuti con tre centrocampisti in campo e, ovviamente, Malen.
Il 3-4-2-1 è un modulo molto dispendioso e ci vogliono polmoni e garretti d’acciaio davanti e due centrali di cc che sappiano anche inserirsi e costruire
Dentro Lulli, è forte questo ragazzo, anche Reale come mancino di sinistra difensivo, dentro Koulierakis, vendere Hermoso, svagato e farfallone, per risparmiare su ingaggio altissimo ed in scadenza 2027 e fare qualche soldo adesso, investire su Cacciamani come alternativa a Wesley.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.