La Roma torna in campo questa sera alle ore 20 italiane per affrontare il Newport County al Rodney Parade, nel terzo test del ritiro in Galles. La formazione gallese milita nella League Two, la quarta divisione del calcio inglese, e rappresenterà un nuovo banco di prova per capire a che punto sia la preparazione della squadra di Gian Piero Gasperini. Dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Cardiff City, nella quale i giallorossi hanno mostrato gambe appesantite anche a causa degli intensi carichi di lavoro, il tecnico spera di ricevere indicazioni più incoraggianti sul piano fisico e tattico.

Le difficoltà maggiori riguardano il centrocampo, dove la situazione è di vera emergenza. Nicolò Pisilli è ancora indisponibile per il problema muscolare che lo tiene lontano dal gruppo, mentre anche Neil El Aynaoui dovrebbe essere assente e il giovane Bah dovrà affrontare un lunghissimo stop dopo il grave infortunio al ginocchio. Con Manu Koné non ancora rientrato dalle vacanze, Gasperini potrà contare praticamente sul solo Bryan Cristante come centrocampista della prima squadra, con la necessità di adattare uomini e soluzioni nel corso della partita.

Non sarà disponibile neppure Wesley, ancora alle prese con il problema alla caviglia rimediato contro il Cardiff City. Al suo posto dovrebbe avere spazio il giovane Lulli, uno dei ragazzi della Primavera che maggiormente hanno impressionato Gasperini durante queste settimane di preparazione. Il tecnico sta valutando seriamente la possibilità di promuoverlo stabilmente in prima squadra, tenendolo con i grandi per seguirne da vicino la crescita. Pronto l’esordio del neo giallorosso Koulierakis. La sfida contro il Newport County sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Redazione Giallorossi.net