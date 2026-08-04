La Roma continua a muoversi alla ricerca dell’esterno offensivo richiesto da Gian Piero Gasperini, ma a pochi giorni dall’inizio di agosto il grande obiettivo per la fascia sinistra resta ancora avvolto nel mistero. Se per il ruolo di terzino la società sembra avere deciso di investire con forza su Givairo Read, per completare l’attacco non è ancora emersa una pista realmente vicina alla conclusione.

Antonio Nusa continua a essere indicato da diversi quotidiani come la prima scelta, ma non si sono create le condizioni per l’assalto definitivo: il Lipsia valuta il norvegese circa 55 milioni di euro e non sembra intenzionato a concedere sconti. La difficoltà dell’operazione costringe Tony D’Amico a tenere aperte diverse alternative. Nelle ultime ore è circolato il nome di Jamie Leweling dello Stoccarda, mentre resta nei radar anche Malick Fofana del Lione, sul quale pesano però alcuni interrogativi legati alle condizioni fisiche dopo il serio problema alla caviglia.

Oggi torna invece d’attualità Mathys Tel, attaccante francese del Tottenham già seguito a lungo dalla Roma durante lo scorso mercato invernale e particolarmente apprezzato da Gasperini. Tel nasce principalmente come punta centrale, ma può muoversi su tutto il fronte offensivo e partire anche da entrambe le fasce. Il club inglese sta spingendo per acquistare Savinho dal Manchester City e l’eventuale arrivo del brasiliano potrebbe aprire alla partenza del francese. Nella lista rimane anche Jean-Mattéo Bahoya dell’Eintracht Francoforte, profilo seguito da tempo dalla dirigenza giallorossa.

Le candidature, dunque, non mancano, ma il vero rebus è capire su quale giocatore la Roma sia pronta a concentrare concretamente il proprio investimento. Una situazione sorprendente, considerando che l’acquisto di un esterno sinistro d’attacco, preferibilmente destro di piede e capace di saltare l’uomo, rappresenta la richiesta principale avanzata da Gasperini fin dal suo primo giorno a Trigoria. Il tempo passa, il campionato si avvicina e la casella più importante del mercato romanista resta ancora vuota.

FONTI: Gasport, Il Romanista, Leggo, Il Messaggero, Il Tempo, Corsera