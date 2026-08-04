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CALCIOMERCATO | Di Marzio: “Offerta per Read, la Roma aspetta la risposta del Feyenoord. Pronte le alternative: Molina e Fresneda”

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La Roma continua a spingere per Givairo Read e adesso attende una risposta definitiva dal Feyenoord. Il club giallorosso, riferisce Di Marzio in questi minuti, ha infatti presentato una nuova proposta da 25 milioni di euro più 3 di bonus, alzando ulteriormente l’offerta per provare a trovare l’accordo e consegnare a Gian Piero Gasperini il rinforzo richiesto per la fascia destra.

La palla passa ora al club olandese, che dovrà decidere se aprire alla cessione oppure continuare a fare muro. In base alla risposta del Feyenoord, la Roma capirà se esistono le condizioni per chiudere rapidamente l’operazione o se sarà necessario cambiare obiettivo. La distanza tra le parti si è ridotta, ma resta da capire se la nuova struttura dell’offerta, con una parte fissa importante e bonus aggiuntivi, sarà ritenuta sufficiente.

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In caso di nuovo rifiuto, Tony D’Amico tiene aperte le alternative. I nomi principali sono quelli di Nahuel Molina e Iván Fresneda, profili differenti ma entrambi seguiti per completare il reparto. Read resta comunque la priorità assoluta e la Roma aspetta il verdetto del Feyenoord prima di decidere la prossima mossa.
FONTE: Gianlucadimarzio.com

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12 Commenti

    • Molina è una sega rara e lo strapaghi pure, lo eviterei come la peste. Ce ne sono di molti più giovani e do gran lunga migliori

    • e a sinistra se wesley sta male ci gioco io?
      ma dai sono tutti di pede destro e preferiscono a giocare a destra.
      ok Wesley ormai a sinistra va bene ma non si possono costruire le rose cosi in base ai nomi

  3. ora volgio dire i profili cercati sono noti da 6 mesi; penso sia noto anche il budget di riferimento; immagino che abbiano anche modo di capire il valore vero di un gioatore:
    per un terzino non spenderei piu di 25 mil!

    il budget deve corrispondere al ruolo :

    centravanti ed ali : 30-50 m
    centrocampisti : 20 m
    esterni: 25 m

  4. perdere un giocatore per 2milioni se voluto espressamente da gasp non ha senso temporeggiare così tanto.orgqnizza una amichevole in più ed incassi 2milioni di cash

  6. Io prenderei Molina o Fresneda a quel prezzo!Poi Cacciamani avvobtendanto il piu’ possibile il Torino! Un altro sterò alto a sinistra!!Ma senza svenarsi!

  9. Quando compriamo, ci facciamo tirare il collo. Quando vendiamo, ci facciamo tirare il collo. Cambiano i direttori sportivi, ma la storia si ripete. Siamo una societa’ di pesciolini rossi in mezzo ad un branco di squali e non si fa nulla per cambiare questo corso.

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