La Roma continua a spingere per Givairo Read e adesso attende una risposta definitiva dal Feyenoord. Il club giallorosso, riferisce Di Marzio in questi minuti, ha infatti presentato una nuova proposta da 25 milioni di euro più 3 di bonus, alzando ulteriormente l’offerta per provare a trovare l’accordo e consegnare a Gian Piero Gasperini il rinforzo richiesto per la fascia destra.

La palla passa ora al club olandese, che dovrà decidere se aprire alla cessione oppure continuare a fare muro. In base alla risposta del Feyenoord, la Roma capirà se esistono le condizioni per chiudere rapidamente l’operazione o se sarà necessario cambiare obiettivo. La distanza tra le parti si è ridotta, ma resta da capire se la nuova struttura dell’offerta, con una parte fissa importante e bonus aggiuntivi, sarà ritenuta sufficiente.

In caso di nuovo rifiuto, Tony D’Amico tiene aperte le alternative. I nomi principali sono quelli di Nahuel Molina e Iván Fresneda, profili differenti ma entrambi seguiti per completare il reparto. Read resta comunque la priorità assoluta e la Roma aspetta il verdetto del Feyenoord prima di decidere la prossima mossa.

FONTE: Gianlucadimarzio.com