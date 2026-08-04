La Roma continua a spingere per Givairo Read e adesso attende una risposta definitiva dal Feyenoord. Il club giallorosso, riferisce Di Marzio in questi minuti, ha infatti presentato una nuova proposta da 25 milioni di euro più 3 di bonus, alzando ulteriormente l’offerta per provare a trovare l’accordo e consegnare a Gian Piero Gasperini il rinforzo richiesto per la fascia destra.
La palla passa ora al club olandese, che dovrà decidere se aprire alla cessione oppure continuare a fare muro. In base alla risposta del Feyenoord, la Roma capirà se esistono le condizioni per chiudere rapidamente l’operazione o se sarà necessario cambiare obiettivo. La distanza tra le parti si è ridotta, ma resta da capire se la nuova struttura dell’offerta, con una parte fissa importante e bonus aggiuntivi, sarà ritenuta sufficiente.
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In caso di nuovo rifiuto, Tony D’Amico tiene aperte le alternative. I nomi principali sono quelli di Nahuel Molina e Iván Fresneda, profili differenti ma entrambi seguiti per completare il reparto. Read resta comunque la priorità assoluta e la Roma aspetta il verdetto del Feyenoord prima di decidere la prossima mossa.
FONTE: Gianlucadimarzio.com
A sto punto molina tutta la vita …ma poi se questi accettano bene e se no glie lo lasciassero pure
Molina è una sega rara e lo strapaghi pure, lo eviterei come la peste. Ce ne sono di molti più giovani e do gran lunga migliori
Read e Dodó più Wesley e Rensch 👏👏👏 reparto terzini completato
e a sinistra se wesley sta male ci gioco io?
ma dai sono tutti di pede destro e preferiscono a giocare a destra.
ok Wesley ormai a sinistra va bene ma non si possono costruire le rose cosi in base ai nomi
Reparto terzini destri completato con 4 elementi. Ma a sinistra?
ora volgio dire i profili cercati sono noti da 6 mesi; penso sia noto anche il budget di riferimento; immagino che abbiano anche modo di capire il valore vero di un gioatore:
per un terzino non spenderei piu di 25 mil!
il budget deve corrispondere al ruolo :
centravanti ed ali : 30-50 m
centrocampisti : 20 m
esterni: 25 m
perdere un giocatore per 2milioni se voluto espressamente da gasp non ha senso temporeggiare così tanto.orgqnizza una amichevole in più ed incassi 2milioni di cash
Questi del Fejenoord sono come quelli dell’Atalanta per non venderci un giocatore ci farebbero schiattare.
Io prenderei Molina o Fresneda a quel prezzo!Poi Cacciamani avvobtendanto il piu’ possibile il Torino! Un altro sterò alto a sinistra!!Ma senza svenarsi!
i profili sono noti da mesi, ma mesi fa c è stato chi ha preso vaz che non serviva
secondo me conviene scegliere una priorità ma andare direttamente sull’alternativa, si abbattono costi e tempi.
Quando compriamo, ci facciamo tirare il collo. Quando vendiamo, ci facciamo tirare il collo. Cambiano i direttori sportivi, ma la storia si ripete. Siamo una societa’ di pesciolini rossi in mezzo ad un branco di squali e non si fa nulla per cambiare questo corso.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.