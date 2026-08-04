La trattativa tra la Roma e il Feyenoord per Givairo Read continua, ma il club olandese non intende fare sconti e continua a chiedere 30 milioni di euro. La proposta giallorossa si è avvicinata sensibilmente alla valutazione fissata a Rotterdam, arrivando secondo alcune ricostruzioni a sfiorare quota 29 milioni complessivi, ma il Feyenoord ha ancora detto no.

La posizione degli olandesi resta rigida. Per chiudere l’operazione, la Roma dovrà in qualche modo toccare la soglia dei 30 milioni, attraverso una parte fissa più alta oppure inserendo bonus semplici da raggiungere e quindi sostanzialmente garantiti. È questo il vero nodo della trattativa: non tanto la distanza complessiva, ormai minima, quanto la certezza economica richiesta dal Feyenoord.

Sul fronte del calciatore non risultano ostacoli, perché Read ha già dato il proprio assenso al trasferimento (accordo raggiunto sulla base di un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro) e ha messo la Roma in cima alle preferenze. Ma resta sullo sfondo la minaccia del Nottingham Forest, che avrebbe già raggiunto un accordo con il terzino e potrebbe tornare alla carica nelle prossime ore con un rilancio. Tony D’Amico deve quindi muoversi in fretta per evitare che la concorrenza inglese possa riaprire la partita proprio sul più bello.

La sensazione è che l’affare sia entrato nella fase decisiva. Gian Piero Gasperini aspetta il rinforzo per la fascia e la Roma è ormai chiamata all’ultimo sforzo: arrivare ai 30 milioni richiesti oppure rischiare di lasciare spazio al Nottingham.

FONTI: Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera