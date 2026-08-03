CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 3 agosto 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 | Suggestione Leao, ostacolo ingaggio

Tra le suggestioni valutate dalla Roma per la fascia sinistra figura anche Rafael Leao (27). Il giocatore avrebbe rifiutato la Turchia, ma per diventare un’opzione realmente percorribile dovrebbe ridurre sensibilmente le proprie richieste economiche. (Leggo)

Ore 9:45 | Schade tra le alternative per la fascia

Kevin Schade (23) resta tra i profili sondati dalla Roma come alternativa per rinforzare l’attacco esterno. Anche in questo caso, però, la valutazione del Brentford viene considerata particolarmente elevata. Il giocatore rimane più indietro rispetto alle piste Nusa e Leweling. (Leggo, Corriere della Sera)

Ore 9:00 | Cacciamani, distanza con il Torino

La Roma continua a monitorare Alberto Cacciamani (19) come possibile alternativa a Wesley. Il Torino chiede circa 15 milioni di euro e avrebbe già raccolto informazioni su Fortini come eventuale sostituto, mentre da Trigoria sarebbe arrivata una proposta vicina alla metà della valutazione granata. (Il Messaggero)

Ore 8:35 | Soulé, il Milan può finanziare il mercato

L’eventuale cessione di Matias Soulé (23) potrebbe consentire alla Roma di aumentare il budget a disposizione per l’attacco. Il Milan viene indicato come possibile destinazione dell’argentino e una sua partenza potrebbe aprire la strada al tentativo per Endrick dopo la metà di agosto. (La Repubblica, Il Messaggero, Corriere della Sera)

Ore 8:00 | Salah-Eddine non apre all’Olympiacos

Anass Salah-Eddine (24) continua a non aprire al trasferimento all’Olympiacos, nonostante l’accordo raggiunto con la Roma sulla base di 7-8 milioni di euro. Nel frattempo il Royal Antwerp avrebbe presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto e attende una risposta dal giocatore. (Il Tempo)

Ore 7:25 | Angelino, ultimi dettagli con il Deportivo

Sono in via di definizione gli ultimi dettagli per il trasferimento di Angelino (29) al Deportivo La Coruña. Il laterale spagnolo proverà a rilanciarsi in patria dopo una stagione complicata e un ritiro che non ha modificato la sua posizione nei piani della Roma. (Il Tempo)

Ore 7:00| Vasquez resta da piazzare

La Roma continua a lavorare anche all’uscita di Devis Vasquez (28). Il portiere figura tra gli esuberi ancora da sistemare nel corso del mercato estivo. (Il Tempo)

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