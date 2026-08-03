CALCIOMERCATO | Roma, Read a ogni costo: rilancio a 28 milioni

La Roma concentra gli sforzi di queste ore su Givairo Read, il terzino destro del Feyenoord indicato come una delle principali priorità del mercato giallorosso. Tutti i quotidiani oggi in edicola puntano con decisione sul classe 2006, per il quale Tony D’Amico sta trattando senza sosta con il club olandese. L’obiettivo è consegnare a Gian Piero Gasperini un titolare da affiancare a Wesley sulle corsie laterali: Read viene considerato una sorta di alter ego del brasiliano, essendo un destro naturale capace però di giocare anche sulla fascia sinistra. Una duttilità che consentirebbe al tecnico di alternare i due esterni, schierando di volta in volta Wesley a destra e Read a sinistra oppure invertendone le posizioni.

La trattativa è entrata in una fase calda. Il Feyenoord chiede 30 milioni di euro, mentre la Roma è arrivata a offrire 28 milioni, forte anche dell’accordo già raggiunto con Read per un contratto fino al 2031. La distanza tra le parti si è dunque ridotta sensibilmente e i due club stanno lavorando per arrivare a un’intesa in tempi brevi. Gasperini ha chiesto rinforzi sulle fasce e spera che l’operazione possa essere chiusa rapidamente, anche perché la Roma considera il giovane olandese il profilo ideale per qualità, prospettiva e capacità di giocare su entrambe le corsie.

Nelle ultime ore è circolato anche il nome di Max Aarons del Bournemouth, ma si tratterebbe di un’operazione differente: l’inglese rappresenterebbe infatti un elemento aggiuntivo per completare la rosa, non il titolare richiesto dall’allenatore. In questo momento la Roma è totalmente concentrata sull’affare Read, considerato il vero obiettivo per completare il reparto degli esterni e garantire a Gasperini una soluzione di alto livello.

FONTI: Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport, Leggo, Il Messaggero