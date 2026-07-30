Se c’è un nome che nelle ultime ore ha scalato rapidamente le gerarchie del mercato della Roma è quello di Givairo Read. L’offerta da 25 milioni di euro presentata al Feyenoord conferma quanto il club giallorosso creda nelle qualità del terzino olandese, considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo in Europa. A soli 20 anni, Read è già titolare nel Feyenoord e nell’orbita della nazionale Under 21 olandese, tanto che il suo valore di mercato è ormai arrivato a 25 milioni di euro, la stessa cifra offerta dalla Roma. Cresciuto nelle giovanili del Volendam prima del passaggio al Feyenoord, il classe 2006 ha bruciato le tappe. Nella stagione 2024-25 si è imposto definitivamente tra i grandi, mentre nel 2025-26, nonostante due infortuni che ne hanno rallentato la crescita, ha confermato di essere uno dei migliori giovani terzini dell’Eredivisie.

Pregi e difetti

Read è il prototipo del terzino moderno. Alto 1,75 metri, destro naturale, abbina rapidità, tecnica e una spiccata propensione offensiva. Ama accompagnare l’azione, si propone continuamente in sovrapposizione e possiede un ottimo cross. È molto brillante nell’uno contro uno, ha accelerazione e cambia passo con facilità, qualità che gli consentono di creare superiorità numerica. Pur essendo un difensore, partecipa con continuità alla manovra offensiva e non disdegna assist e inserimenti. Dal punto di vista tattico è un giocatore estremamente dinamico. Pressa alto, recupera velocemente la posizione e ha personalità nel giocare il pallone anche sotto pressione. Caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto al calcio di Gian Piero Gasperini, dove gli esterni sono chiamati a percorrere tutta la fascia e ad avere un peso determinante nella costruzione del gioco.

Il suo punto di forza è senza dubbio la fase offensiva. È esplosivo, coraggioso e molto tecnico, caratteristiche che gli permettono di incidere negli ultimi trenta metri. Ha inoltre una personalità non comune per un ragazzo della sua età e non teme le partite importanti. Sul piano difensivo, invece, ha ancora margini di crescita. Talvolta si lascia prendere dall’entusiasmo e tende a sbilanciarsi, concedendo spazio alle proprie spalle. Anche la lettura di alcune situazioni difensive può migliorare, ma sono aspetti fisiologici per un giocatore nato nel 2006.

L’unico vero punto interrogativo riguarda la tenuta fisica. Nella stagione 2025-26 ha infatti riportato due lesioni consecutive ai flessori della coscia che lo hanno costretto a uno stop di oltre tre mesi. Un problema che aveva momentaneamente raffreddato anche l’interesse del Bayern Monaco, senza però incidere sulla considerazione del suo valore tecnico: una volta recuperato, Read è tornato stabilmente in campo e oggi è nuovamente uno dei giovani terzini più ricercati sul mercato europeo.

Scheda

Nome: Givairo Read

Data di nascita: 2 giugno 2006

Età: 20 anni

Nazionalità: Olandese

Squadra: Feyenoord

Ruolo: Terzino destro

Piede: Destro

Altezza: 1,75 m

Contratto: fino al 30 giugno 2029

Valore di mercato: 25 milioni di euro

Giallorossi.net – G. Pinoli