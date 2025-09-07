Francia pazza per Koné, messaggio alla Roma: “Deve andare in una big”

Manu Koné sta bene ovunque, ubiquo e tentacolare, si divora tutto il campo anche con la nazionale, scrive l’edizione odierna de La Repubblica. Il magazine So Foot l’ha consacrato tra i migliori della sfida vinta 2-0 contro l’Ucraina di Artem Dovbyk, valida per le qualificazioni mondiali. Otto in pagella, dietro al solo Tchouaméni.
Dettagli, perché quel che ha fatto increspare l’animo dei romanisti è il commento alla partita di Koné: «Come mai è ancora un giocatore della Roma?», si chiedono i giornalisti francesi. «Il fatto che nessun direttore sportivo di un top club abbia puntato rapidamente su Manu Koné durante il mercato è segno di un errore professionale».
E pensare che il francese, a ridosso di Ferragosto, ha veramente rischiato di trasferirsi altrove, direzione Milano, sponda Inter. Perché la Roma, che a inizio estate lo aveva lucchettato nella cassaforte degli incedibili, ha tentennato quando i nerazzurri hanno bussato alle porte di Trigoria con 40 milioni di euro più bonus.
Non che il via libera sia mai stato dato, ma il pensiero di venderlo, quello c’è stato. La cessione di Koné avrebbe fatto respirare un bilancio affaticato dall’accordo economico con l’Uefa, che rende inevitabile la strategia delle plusvalenze anche nei prossimi mercati.
Se il pensiero ha sfiorato la Roma, l’idea ha infiammato Gian Piero Gasperini. L’allenatore non avrebbe mai accettato una cessione tanto importante a ridosso del campionato. Tutto si è arenato, rimandando l’idea di vendita. Per sradicarlo, ci vorrà uno sforzo maggiore rispetto a quello dell’Inter.
Fonte: La Repubblica
Forse non lo sanno, ma gioca già in una grande.
Forza Roma.❤️💛
La Big è la Roma.
Vale un po’ il discorso fatto per Svilar.
Dipende sempre dalla volontà del giocatore.
Certo si vede che è un giocatore da top club.
Molto dipenderà anche dai risultati che Gasp saprà ottenere in termini di qualificazione Champions. Se ci andiamo ci saranno entrate e non serviranno sacrifici, se non ci andiamo nemmeno quest’anno temo che a giugno serviranno cessioni eccellenti.
Noi. Siamo. Una. Big.
Noi Siamo ROMA
Konè sta bene dove sta, in qualche posto ci andassero i giornalisti francesi…
Si! 80 pippi
Non ho parole … non riesco neanche a commentare un articolo del genere.Mi si rigira il sangue.SEMPRE FORZA ROMA.
pensate che massara e i friedkin se non fosse stata per la rivolta dei tifosi se lo sarebbero venduti all’ Inter per meno di 40 milioni
no problema, vedere 80 cammelli e il giocatore è vostro!
Messaggio alla Francia…
Fateve gli affari vostri. Konè è già in una squadra grande e non si muove da quì!
E se la big fosse la Roma? Al momento e forse per i prossimi anni dubito che sarà al pari di squadre più blasonate (e con più soldi da spendere) come PSG, Liverpool, ma allo stesso tempo sta gettando le basi per un bel progetto. Detto questo, perchè non vi state un po’ zitti francesi? Quando giocava nel Borussia Mönchengladbach, c’era un silenzio tombale, ora, che gioca alla Roma …
Non raccogliamo provocazioni!
Facciamo parlare il campo.
Ricorderei ai soloni che commentano “la Roma non è una big” con lo score europeo della nostra squadra!
A riprova che abbiamo a che fare con EMERITI IGNORANTI, che hanno l’aggravante di non sapere che il nostro attuale Mister, è il VINCITORE DELL’ULTIMA EUROPA LEAGUE!!!
FORZA ROMA
Che considerazione che abbiamo nel mondo. Poi i Francesi sono professionisti nell’attaccare l’Italia sotto tutti i punti di vista. Comunque, il problema non sarebbe cedere Konè. Il problema è non regalare Konè. Lo vogliono? Se uno come Retegui è stato pagato 70 mln, Konè deve essere venduto almeno a 90!! Alla Roma non gli regalano mai niente. Perché noi dovremmo cedere un potenziale Salah/Allison a 40 mln?
Gentaglia sia i francesi che quelli della Repubblica che riportano notizie del genere.
Mi auguro un giorno di vedere la mia Roma nell’Olimpo del calcio che conta e zittire una volta per tutte questi sbruffoni
Vale tra gli 80/100 milioni a mio parere, Tonali fu pagato 80 se non ricordo male. Frattesi 40
La domanda non è quando Koné passerà a una big… ma quando la Roma lo diventerà.
Friedkins, ce sentite da ‘ste recchie?
certi commentatori mettono di buon umore di prima mattina, con le loro battute da cabaret. Perché Kone è ancora …
È come dire:se mio nonno aveva le ruote era una locomotiva! Perché Roma c’è stato Allison, Totti, Pruzzo … e mi fermo qui nel tempo.
piuttosto c’è da chiedersi perché ancora non si riesce a scardinare l’ordine delle gerarchie di palazzo, che sommare ad alcune sciagurate gestioni hanno fatto il resto, e ci trattano come i soliti quinti classificati
Pe me ce so’ solo du’ scole carcistiche ar monno che me fanno sbavà, una è quella argentina e l’artra è quella francese. Però er fatto che c’abbia ammirazione pe er carcio transarpino nun significa che me stanno simpatici, anzi, me stanno su le palle più che mai. E na cosa tra le tante che me li fanno annà sur casso è proprio che nun sanno né parlà e né stasse zitti. Chiacchierano sempre a sproposito…
