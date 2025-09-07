Francia pazza per Koné, messaggio alla Roma: “Deve andare in una big”

Manu Koné sta bene ovunque, ubiquo e tentacolare, si divora tutto il campo anche con la nazionale, scrive l’edizione odierna de La Repubblica. Il magazine So Foot l’ha consacrato tra i migliori della sfida vinta 2-0 contro l’Ucraina di Artem Dovbyk, valida per le qualificazioni mondiali. Otto in pagella, dietro al solo Tchouaméni.

Dettagli, perché quel che ha fatto increspare l’animo dei romanisti è il commento alla partita di Koné: «Come mai è ancora un giocatore della Roma?», si chiedono i giornalisti francesi. «Il fatto che nessun direttore sportivo di un top club abbia puntato rapidamente su Manu Koné durante il mercato è segno di un errore professionale».

E pensare che il francese, a ridosso di Ferragosto, ha veramente rischiato di trasferirsi altrove, direzione Milano, sponda Inter. Perché la Roma, che a inizio estate lo aveva lucchettato nella cassaforte degli incedibili, ha tentennato quando i nerazzurri hanno bussato alle porte di Trigoria con 40 milioni di euro più bonus.

Non che il via libera sia mai stato dato, ma il pensiero di venderlo, quello c’è stato. La cessione di Koné avrebbe fatto respirare un bilancio affaticato dall’accordo economico con l’Uefa, che rende inevitabile la strategia delle plusvalenze anche nei prossimi mercati.

Se il pensiero ha sfiorato la Roma, l’idea ha infiammato Gian Piero Gasperini. L’allenatore non avrebbe mai accettato una cessione tanto importante a ridosso del campionato. Tutto si è arenato, rimandando l’idea di vendita. Per sradicarlo, ci vorrà uno sforzo maggiore rispetto a quello dell’Inter.

Fonte: La Repubblica