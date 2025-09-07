Roma, i conti non tornano: monte ingaggi salito di 20 milioni

Il monte ingaggi della Roma torna a crescere in maniera significativa: per la stagione 2025/26 la società giallorossa spenderà circa 60,9 milioni netti, pari a 107,5 lordi, con un incremento del 22,3% rispetto all’annata precedente. Un aumento di quasi 20 milioni che riporta la spesa per gli stipendi ai livelli di due stagioni fa, dopo la parentesi di riduzione registrata nel 2024/25. […]
Nel quadro complessivo della Serie A, la Roma si colloca al quarto posto tra i club che spendono di più in stipendi. Davanti restano l’Inter, prima con 141,5 milioni lordi, la Juventus a quota 123 e il Napoli con 110,1. Più staccato, ma comunque oltre quota 100, il Milan, che si ferma a 104,5. […]
Paulo Dybala è ancora il giocatore più pagato della rosa con 6,5 milioni netti a stagione. Lo segue Evan Ndicka con 4 milioni, mentre a quota 3,5 si trovano Mario Hermoso, Lorenzo Pellegrini, Artem Dovbyk, Leon Bailey e Mile Svilar. Proprio Svilar, insieme al giovane Pisilli (3,3 milioni lordi), ha visto crescere il proprio ingaggio, contribuendo all’aumento complessivo. Non secondari i costi dei prestiti di Bailey (6,5 lordi) e Kostas Tsimikas (4,7).
Se non arriveranno rinnovi, già dalla prossima estate potrebbero uscire dai conti gli stipendi di Dybala (15 milioni lordi compresi bonus), Pellegrini (6,5 più bonus), Stephan
El Shaarawy (7 lordi compresi i bonus) e Zeki Celik (2,5). Il risparmio stimato si aggira sui 30 milioni lordi. Se anche Bailey e Tsimikas non venissero confermati, il taglio complessivo supererebbe i 40 milioni.
eh già…peccato che Tsimikas è in prestito secco.
lo stipendio lo paga la Roma
sì ma lo stipendio lo paghiamo noi…qui si parla esclusivamente di costi legati agli stipendi…
Mi pare lo scenario più realistico, la maggior parte, se non tutti, questi calciatori usciranno, e Massara dovrà essere bravo a scovare giocatori con stipendi più bassi che non abbassino il valore della rosa.
L’unico dubbio che ho, magari qualcuno di voi può aiutarmi, è: a che data viene fissato il parametro del monte stipendi per le valutazioni della UEFA?
i conti in tasca li fanno solo alla Roma come la storia del Fair play finanziario che esiste solo per la Roma
articolo che mira solo a screditare Massara…. quando l’85% di questi stipendi vengono dalle gestioni passate. Inoltre ci si scorda sempre che adesso non c’è più il decreto crescita che permetteva di risparmiare sui nuovi contratti il 70% delle tasse!
Spero sempre che la società si segni i nomi di chi ogni giorno prova a screditarla.
certo, certo, sono i nostri conti che non tornano.
Mica quelli di Inter, Milan o Juve…..!
Vedete un po’ di raccontarci un’altra barzelletta ora, che me sto a diverti’!!!
I dati li abbiamo già commentati qualche giorno fa, riportati proprio dal sottoscritto…
repetita iuvant: il problema della Roma NON è avere il quarto monte ingaggi della serie A, è che i risultati sportivi non sono all’altezza del monte ingaggi.
ergo, gestione non virtuosa dei contratti e delle campagne acquisti.
