Frattesi e Scamacca sognano il ritorno a Roma. Pinto chiede al centrocampista di aspettare fino a luglio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Davide Frattesi e Gianluca Scamacca sognano un clamoroso doppio ritorno a Roma.

I due ex Primavera, finiti a giocare lontano da Trigoria per motivi diversi, sono ora due obiettivi seri di mercato di Tiago Pinto. E in estate potrebbero tornare a vestire di giallorosso.

Entrambi non hanno mai nascosto la loro fede romanista, e farebbero molto volentieri rientro nella Capitale.

Tiago Pinto segue le due piste con grande attenzione: quella che porta a Frattesi richiede un investimento maggiore. Stando a quanto racconta Calciomercato.com (F. Balzani), il gm Pinto ha chiesto al centrocampista di aspettare la prima settimana di luglio, quando la Roma avrà più libertà di azione sul mercato.

Per l’attaccante invece il lavoro con il West Ham mira a ottenere Scamacca in prestito con eventuale diritto di riscatto. L’unica formula che il club giallorosso è disposto a trattare.

Fonte: Calciomercato.com