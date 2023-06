AOUAR: “Ho scelto la Roma perchè ha grandi giocatori e tifosi unici. Sono un calciatore tecnico, posso fare più ruoli” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Prime parole di Houssem Aouar in giallorosso: dopo l’ufficialità il centrocampista algerino, arrivato a parametro zero dall’Olympique Lione ha rilasciato la prima intervista al canale ufficiale di casa giallorossa. Le sue dichiarazioni:

Ciao Houssem, benvenuto. Come ti senti ad essere un nuovo giocatore della Roma?

“Ciao, grazie. Sono contento molto felice di firmare con la Roma perché è un grande Club con una grande storia. Adesso sono giallorosso e sono pronto.”

Tra tanti Club europei che si sono interessati a te che cosa ti ha spinto a scegliere la Roma?

“Ho scelto la Roma perché per me è il giusto progetto con tanti grandi giocatori qui. E’ una grande squadra, i tifosi sono unici. E’ il giusto progetto perchè è un grande Club con una grande storia. Ho parlato con la Roma un anno fa e la Roma e Tiago hanno mostrato sempre un grande interesse verso di me, quindi la decisione è stata facile.”

Che cosa ti ha detto il direttore Tiago Pinto?

“Ha sempre mostrato un grande interesse e io ho molto apprezzato quindi come ho già detto la decisione era facile”.

Tu sei un centrocampista di grande duttilità, hai giocato in più posizioni in mezzo al campo. Ci descrivi un po’ di più quali sono le tue caratteristiche?

“Si, è sempre difficile parlare di sè stessi, ma posso dire di essere un giocatore tecnico. Posso giocare in diverse posizioni. Sono un giocatore di squadra”

Sei stato legato anche a quella che è stata la tua città per tanti anni, Lione. Ora ti senti pronto a scoprire tutte le meraviglie di una città splendida come Roma?

“Sì, è stato difficile per me ma adesso sono a Roma. Roma è una città bellissima, la città eterna e tutti lo sanno.”

Tu hai grande esperienza internazionale. Hai giocato anche una finale di Champions League da protagonista. Che cosa ti aspetti da questa nuova avventura nel Campionato italiano?

“Sì, ho esperienza nella Champions e nell’Europa League, ma il calcio italiano è molto tecnico e intenso. So anche che la Serie A è un campionato molto equilibrato e che ogni anno ci sono molte squadre anche diverse che lottano per la Champions. Adesso sono pronto per i calcio italiano.”

Quanto è stimolante lavorare con Mourinho?

“È un onore per me. Il mister ha una grande storia, vince sempre. Ha una mentalità vincente, questo mi piace e può aiutarmi molto”.

Hai seguito la Roma in questi ultimi anni?

“Ho guardato diverse partite, è stata una grande stagione in Europa League. Ci sono grandi giocatori, non vedo l’ora di giocare con loro”.

Hai già visto lo stadio Olimpico?

“Non vedo l’ora di giocare lì. I tifosi della Roma sono unici, spero di renderli orogliosi e sono pronto”.

Il tuo obiettivo personale?

“Quello di diventare un grande giocatore della Roma. Con la Roma abbiamo lo stesso obiettivo: vincere trofei e partite per i tifosi”.

Lo steso Mourinho e tanti altri hanno definito questa squadra come una famiglia. Quindi benvenuto in questa nuova famiglia.

“Grazie mille e daje Roma”.

E complimenti per il tuo italiano.

“Sto imparando l’italiano, è importante ed è un questione di rispetto per il paese e per i tifosi”.