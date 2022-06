Frattesi, giorni caldi: Pinto vola a Milano per chiudere

AS ROMA NEWS – Sono giorni caldissimi per Davide Frattesi e la Roma. Tiago Pinto è volato a Milano, centro nevralgico del calciomercato, e nelle prossime ore incontrerà il Sassuolo per capire se la trattativa può davvero chiudersi a breve.

L’intenzione della Roma è infatti di arrivare a un accordo prima dell’inizio del ritiro, previsto il 4 luglio. Ma c’è ancora da colmare una certa distanza col Sassuolo: 7 milioni di euro è la cifra che divide i due club, e non sono pochi.

La Roma valuta il cartellino del calciatore 25 milioni di euro, che scontati del 30% porterebbero ad un esborso totale di circa 18 milioni di euro. Il Sassuolo è partito dalla richiesta di 40 ed è sceso fino a 32. Ma la distanza resta ampia.

La soluzione potrebbe esser trovata inserendo un giovane nell’affare, ma al momento anche su questo punto non c’è accordo: il Sassuolo chiede Bove, la Roma non ci sta e offre uno tra Felix, Volpato e Tripi.

Diversi dunque i nodi ancora da sciogliere, ma il club giallorosso al momento è l’unico disposto a mettere soldi cash sul tavolo per prendere Frattesi.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Gazzetta dello Sport