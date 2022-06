Fatta per Celik, al Lille 7 milioni. Si complica l’affare Solbakken

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Vanno solo limati i dettagli, ma Zeki Celik si appresta a diventare il terzo acquisto del mercato estivo giallorosso del 2022.

Tiago Pinto è arrivato a offrire 7 milioni di euro, aggiungendo una percentuale sulla futura rivendita del terzino turco, accontentando così le richieste del Lille. La fumata bianca è a un passo, si attende solo il via libera dei francesi.

Si complica invece l’arrivo di Ola Solbakken dal Bodo/Glimt. La Roma ha già trovato da tempo un’intesa di massima con l’attaccante, ma non con il club norvegese che continua a sparare alto per lasciare libero il suo giocatore sei mesi prima della scadenza del contratto.

I rapporti tra i due club, già tesi dopo la rissa tra Knutsen e Nuno Santos, sono ancora più freddi: il Bodo è infastiditi dalla trattativa Roma-Solbakken, nata prima di trovare un accordo con il club proprietario del cartellino.

Uno stallo che rischia di cambiare gli scenari. Tiago Pinto infatti non ha intenzione di presentare un’offerta fuori mercato per un calciatore che dal 1° luglio sarà libero di accordarsi con qualsiasi club, ed è disposto ad aspettare anche la sessione invernale per prenderlo a zero.

Una scelta che però potrebbe cambiare i piani del giocatore, impaziente di fare il salto di qualità in uno dei principali campionati europei. Da Trigoria non sembrano preoccupati ma se la situazione non dovesse cambiare, e nel frattempo il Bodo dovesse ricevere un’offerta considerata vantaggiosa anche dal giocatore, il destino di Solbakken potrebbe tornare in discussione.

Fonte: Il Tempo