Roma, spiragli per Dybala

AS ROMA NEWS – L’Inter piazza il colpo e chiude per l’acquisto in prestito di Lukaku, pagato al Chelsea 8 milioni più 4 di bonus e che percepirà un ingaggio di ben 12 milioni di euro lordi (8,5 netti).

Cifre imponenti che frenano l’altro affare in dirittura d’arrivo: quello che porta al nome di Paulo Dybala. Sui giornali comincia ad aleggiare oggi un certo scetticismo sul fatto che Marotta possa permettersi anche il suo ingaggio, a meno che i nerazzurri non riescano a liberarsi a breve di calciatori in rosa con stipendi pesanti (leggi Dzeko e Sanchez). Compito non facile.

Ecco perchè ora l’ipotesi Roma comincia lentamente a riprendere quota. La frenata dell’Inter, prima scelta della Joya che vorrebbe giocare la Champions, spinge l’argentino a riflettere. E le cose potrebbero cambiare se gli agenti dell’attaccante venissero incontro alla volontà di Tiago Pinto di non spendere una fortuna in commissioni.

Spiragli per il momento. Ma la Roma annusa il colpo. L’altro club che potrebbe presto farsi avanti è il Tottenham di Antonio Conte, o il solito Newcastle a caccia di campioni. Ma la volontà di Dybala resta quella di giocare ancora in Italia. La situazione resta fluida, le sorprese non sono per niente escluse.

