“ON AIR!” – PALIZZI: “Dybala alla Roma con Zaniolo al Milan? Lotteresti per lo scudetto”, PIACENTINI: “Finchè non firma con l’Inter c’è speranza”, CATALANI: “Chiede troppo, quei soldi li meriterebbe più Pellegrini”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Smalling da solo non ce la farà mai a reggere tutta la difesa l’anno prossimo. E per questo secondo me Mourinho giocherà coperto un altra volta, con un giocatore davanti alla difesa. La Roma secondo me deve comprare un grande centrale di difesa e una grande seconda punta, oltre a un centrocampista che sia leader della squadra. Secondo voi lo fanno? Magari…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Se alla fine, visto che l’affare con l’Inter sembra essere più complicato, la Roma aspetta. E se i procuratori abbassano le commissioni, il discorso si può riaprire. E mi sembra fattibile, perchè io non vedo tutto queste squadre che possono offrire quello che Dybala chiede… Difesa? Secondo me la Roma la ritocca se riuscirà a piazzare Ibanez. Altrimenti rimane così…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mendes ha detto alla famosa cena di Tirana che la Roma farà tre grandi acquisti. Guedes? Buonissimo giocatore, ma non mi sembra uno che ti sposta… Matic rientra nei grandi giocatori, Guedes già meno….

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Aouar alla Roma con Veretout al Lione e Dybala alla Roma con Zaniolo al Milan? Secondo me sarebbe un bel boost per poter competere per lo scudetto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Da qui al ritiro di Trigoria ci aspettiamo qualcosina sul mercato. Magari non il colpo grosso, ma qualcosina sì… Solbakken? Non capisco questa impuntatura del Bodo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dybala non ha ancora firmato con l’Inter. E finché non firma, c’è speranza. Per il ritiro mi aspetto di vedere Celik, oltre a Svilar e Matic. Frattesi? Trattativa reale e concreta. Spero che possa realizzarsi per i primi dieci giorni di luglio, quando la Roma partirà per il ritiro in Portogallo. E poi, il volto che mi aspetto, è quello di Zaniolo. Il 4 luglio lui ci sarà, in un modo o nell’altro. Vorrei capire dal suo volto il suo stato d’animo e quello che succederà…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Dybala? La Juve lo ha dato via e da quelle parti non è che sono cretini. Si sono fatti due conti. L’Inter sembra aver fatto un passo indietro, la Roma potrebbe essere interessata, ma le sue richieste mi sembrano fuori mercato. La Roma non gli darebbe mai 7 milioni, creando un problema a tutta la squadra. Perchè allora 7 glieli do a Pellegrini, uno che si ammazza per la Roma, non a uno che a 28 viene qui a farsi l’ultimo contratto della vita…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dybala? Non ci sono problemi o frenate con l’Inter, il giocatore si considera un calciatore nerazzurro, è andato in vacanza con quella idea e non la cambia. L’affare Lukaku ha solo rallentato le cose, ma non ci sono dubbi né nell’Inter né in Dybala. Dopo Lukaku, l’Inter prenderà anche lui…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “A me non risulta che Dybala sia già dell’Inter e che ci sia già un accordo. Il vero problema è che c’è una corsa al risparmio degli offerenti su Dybala. Io non so se l’Inter possa giocare davvero con Lukaku, Dybala e Lautaro. Secondo me c’è il rischio che uno dei tre diventi uno sfizio. Evidentemente una riflessione c’è stata. Se in panchina poi hai Sanchez, Correa, Dzeko, che prende 7 milioni anche lui…i conti non tornano per una società che deve fare 60 milioni di utili sul mercato…”

