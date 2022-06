Pinto a Milano, contatti continui con Mendes: Guedes pista calda, Perez nell’affare col Valencia

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Giorni caldissimi per Tiago Pinto, e non tanto per le temperature infuocate di queste settimane, ma per alcune operazioni di mercato che il gm sta portando avanti in queste ore.

Il dirigente giallorosso è volato a Milano per cercare di chiudere l’affare Celik, ma anche per provare a capire se ci si potrà avvicinare col Sassuolo per Frattesi. E non solo. Stando a quanto riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, sono giorni caldi sul fronte Guedes.

Pinto sta avendo contatti continui con Jorge Mendes, procuratore dell’attaccante portoghese che ha messo la Roma e Mourinho in cima alla lista dei suoi desideri.

Il Valencia deve fare cassa entro il 30 giugno per sistemare il bilancio, e per questo motivo la trattativa con la Roma potrebbe avere un’accelerata improvvisa proprio in questi giorni.

Il potente agente portoghese sta cercando di imbastire un affare sull’asse Roma-Valencia inserendo nella trattativa anche il cartellino di Carles Perez, giocatore che interessa agli spagnoli e che vedrebbe di buon occhio il ritorno in patria.

L’affare potrebbe dunque decollare sulla base di 20 milioni di euro cash più il cartellino dell’ex attaccante del Barcellona. Trattativa calda, Guedes è una possibilità molto concreta per la Roma.

Fonte: iltempo.it