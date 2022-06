CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 22 giugno 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:45 – SERGIO OLIVEIRA IN PRESTITO, IL PORTO APRE – Il Porto ha fatto sapere di non essere più così intransigente sul futuro di Sergio Oliveira (29). C’è la possibilità di riprendere il giocatore (scadenza di contratto 2025 con il club portoghese) con la formula del prestito (un paio di milioni) con un diritto di riscatto che si può trasformare in obbligo a determinate condizioni centrate. (Il Romanista)

Ore 10:00 – ROMA, NDICKA L’ALTERNATIVA A KUMBULLA – Marash Kumbulla (22) potrebbe lasciare Trigoria. Il difensore albanese è richiesto dal Torino. Pinto inizia a cautelarsi. L’alternativa al centrale 22enne è già stata individuata. Si tratta di Evan Ndicka (22), difensore centrale di piede mancino dell’Eintracht Francoforte. Il club tedesco lo valuta 20 milioni, al netto della scadenza del contratto fissata nel 2023. (Corriere dello Sport)

Ore 9:25 – FRATTESI, IL SASSUOLO CHIEDE BOVE – Per chiudere l’affare Frattesi (22) il Sassuolo chiede l’inserimento di Edoardo Bove (20), ma per la Roma il giovane centrocampista è intoccabile. L’altro giovane che piace agli emiliani è Volpato (19). (Il Messaggero)

Ore 8:40 – ROMA, NUOVI SPIRAGLI PER DYBALA – Dopo aver chiuso l’affare Lukaku, l’Inter sembra frenare su Dybala (28). Si riaprono spiragli per la Roma…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:15 – SOLBAKKEN, STALLO: AFFARE A RISCHIO – Sembra complicarsi l’affare Solbakken (23): il Bodo non vuole liberarlo, e Pinto non è disposto a presentare offerte fuori mercato per un giocatore che dal 1 gennaio potrà trasferirsi gratis. Lo stallo però potrebbe spingere il giocatore a guardare altrove…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

