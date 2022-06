Roma, ritorno di fiamma per Grillitsch: Pinto incontra l’agente dell’austriaco

AS ROMA NEWS – La Roma torna prepotentemente su Florian Grillitsch, già trattato in inverno e ora libero di accasarsi a parametro zero dopo il termine del contratto con l’Hoffenheim.

Nelle prossime ore, fa sapere il sito Tuttomercatoweb.com, è previsto un incontro tra Tiago Pinto e il suo agente per capire la fattibilità dell’affare, visto che il centrocampista austriaco sembrava molto vicino alla Fiorentina.

Grillitsch, 26 anni, non ha trovato però un accordo con i viola e ora Josè Mourinho avrebbe chiesto espressamente di provare a puntare sull’austriaco. La Roma studia l’affare a parametro zero.

Fonte: Tuttomercatoweb.com