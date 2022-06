Frattesi, avanti piano: intesa totale col giocatore, ma col Sassuolo si tratta ancora

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Piccoli passi in avanti per Davide Frattesi. La trattativa tra Roma e Sassuolo procede, seppur ancora senza grosse accelerate.

La distanza tra le parti è ancora ampia. Il Sassuolo ha abbassato le sue pretese iniziali per il centrocampista, ma continua comunque a chiedere 30 milioni. Una cifra che la Roma non si sogna nemmeno di toccare.

Tiago Pinto è salito a 22 milioni, considerando poi che avrà la clausola del 30% della futura rivendita da scontare. Un accordo a metà strada è non solo possibile, ma molto probabile. Decisiva la volontà del calciatore, che ha fatto sapere di volere solo la Roma.

La dirigenza capitolina ha ribadito all’entourage del centrocampista la volontà di portare a termine l’operazione a tutti i costi, trovando l’accordo sull’ingaggio: cinque anni di contratto a circa 1,8 milioni di euro a salire, fino ad un massimale di 2,5 Ma per arrivare a una fumata bianca col Sassuolo servirà ancora del tempo. La Roma conta comunque di chiudere prima della partenza per il Portogallo, e cioè verso la metà di luglio.

Per quanto riguarda invece le possibili contropartite (in ballo i nomi di Volpato, Felix e Tripi, non quello di Bove che per la Roma è incedibile) se ne parlerà in un secondo momento: le trattative dovrebbero essere dunque separate.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Il Tempo