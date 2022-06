Dybala no, Berardi-Guedes sì. E avanza Ndicka per la difesa

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La suggestione Dybala sembra destinata a rimanere tale. Troppo alte le commissioni che richiederebbe un affare del genere e la Roma su questo punto è molto rigida.

Per cui, salvo ripensamenti dell’entourage, l’affare sembra essere molto difficile. Più probabile invece l’arrivo di Goncalo Guedes, con Mendes che sta cercando di imbastire una trattativa tra Roma e Valencia.

Nell’affare potrebbero finire Carles Perez e Villar, entrambi in uscita da Trigoria, con un conguaglio di 20 milioni a favore del club spagnolo. Tiago Pinto per il momento nicchia davanti a questa possibile soluzione.

Nel caso in cui però dovesse partire Zaniolo, non arriverà solo il portoghese a rinforzare l’attacco: la Roma ha intenzione di puntare su un altro esterno, e il nome caldo resta quello di Domenico Berardi, che ieri ha aperto alla possibilità di lasciare il Sassuolo.

Capitolo difesa: per ora tutto sembra fermo, ma la partenza di un centrale in rosa (Ibanez più di Kumbulla) darebbe una svolta alle cose. Mourinho vorrebbe avere un mancino da schierare al fianco di Smalling, il nome caldo ora è quello di Evan Ndicka, 22 anni, centrale dell’Eintracht Francoforte bravo coi piedi e dotato di una grande fisicità. Il profilo del francese sembra aver scalzato Senesi in cima alle preferenze di Pinto.

Fonti: Leggo / Il Tempo / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport