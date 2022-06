Zaniolo-Roma, oggi pomeriggio l’incontro decisivo: avanza l’ipotesi di una exit-strategy

AS ROMA NEWS – La giornata di oggi si concentrerà su un nome, quello di Nicolò Zaniolo. Non è una novità, visto che il tormentone sulla sua possibile cessione è cominciato da settimane su tutte le pagine dei quotidiani.

Ma nel tardo pomeriggio di oggi potrebbe essere fatta chiarezza sul destino del 22 giallorosso: è previsto infatti in quelle ore l’incontro tanto atteso tra l’agente Claudio Vigorelli e il gm Tiago Pinto.

I due, che sono in ottimi rapporti, proveranno a capire quale sarà la migliore soluzione per il ragazzo e per il club. Zaniolo ha già fatto sapere che, in caso di separazione, vuole restare in Italia. La Roma dal canto suo non ha intenzione di svendere il suo gioiello, e non prenderà in considerazione offerte sotto ai 60 milioni.

Cifre fuori mercato, che nessuno in Italia potrà mai permettersi. E allora? Le soluzioni più probabili restano due: o la Roma e il giocatore finiscono per trovare un punto di intesa sul rinnovo di contratto (Vigorelli chiede lo stipendio percepito da Abraham e Pellegrini, il club offre i soldi che guadagnerà Mancini) oppure bisognerà trovare un compromesso alternativo.

Che potrebbe prevedere anche una exit strategy soddisfacente per entrambe le parti: un rinnovo di contratto per un anno alle cifre proposte dalla Roma, ma con l’inserimento di una clausola rescissoria intorno ai 40 milioni che permetterebbe al club di non perdere Zaniolo a parametro zero e al giocatore di potersi, nel caso, liberare più facilmente.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport