Frattesi-Roma: cifre, contropartite e formule. Manca l’accordo, ma Pinto ha il coltello dalla parte del manico

AS ROMA NEWS – Davide Frattesi vuole la Roma, e la Roma vuole Frattesi. Ma alle sue condizioni. Il Sassuolo ovviamente gioca al rialzo, e spera di trovare una sponda da Inter o Juventus, che però per il momento non arriva.

La trattativa è ancora ben lontana dalla fumata bianca. Manca ancora l’accordo sulla valutazione complessiva del giocatore, sui giovani da inserire nell’affare e sulle relative formule con cui le contropartite dovrebbero trasferirsi in Emilia.

La Roma non vuole svenarsi. Conosce bene il valore del giocatore, sa che al momento Frattesi non ha moltissimo mercato, e per questo motivo non vuole spendere più di 8-10 milioni cash, oltre il 30% della rivendita e le relative contropartite. Il Sassuolo chiede Volpato e Felix a titolo definitivo per abbassare le sue pretese, mentre la Roma sarebbe più disposta a inserire Tripi.

Da Trigoria inoltre preferirebbero mantenere il controllo dei propri giovani, e spingono per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ipotesi che invece non sembra piacere troppo agli emiliani. La differenza sul valore complessivo dell’operazione è ancora molto ampia: per la Roma Frattesi vale al massimo 18-20 milioni, per il Sassuolo 30.

In tutto questo Tiago Pinto sa di avere il coltello dalla parte del manico. Se il Sassuolo infatti dovesse improvvisamente ricevere un’offerta più vantaggiosa da un altro club facendo saltare il tavolo delle trattive, la Roma non ne farebbe un dramma. Anzi, sarebbe ben felice di incassare il suo corposo 30% e di reinvestirlo su un altro profilo. Siamo ancora alle scaramucce iniziali, la trattativa per Frattesi c’è ed è reale, ma può regalare ancora molte sorprese.

Giallorossi.net – G. Pinoli