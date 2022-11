Frattesi: “Roma, sei tutto per me. Sogno un gol all’Olimpico con quella maglia. E la prossima estate….

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Davide Frattesi si confessa nell’intervista integrale pubblicata oggi sulle colonne del Corriere dello Sport di cui riportiamo alcuni stralci riguardanti la Roma e il suo possibile approdo in giallorosso.

Sul suo trascorso nella Capitale: “Quando la Roma decise di vendermi al Sassuolo ci rimasi male perché speravo di vivere tutta la carriera lì. È stata un’ansia da distacco”.

Poi l’estate scorsa la seconda beffa: “Sì, stavolta ero convinto che fosse tutto fatto. E ho già spiegato di aver pagato questa delusione con un ritiro estivo inadeguato, irrispettoso verso il Sassuolo. L’allenatore, Dionisi, mi ha dovuto allontanare un paio di volte dall’allenamento perché non ero concentrato. Giusto così. D’altra parte anche qui, capisco la Roma: non poteva aspettare tutta l’estate per prendermi. E capisco il dottor Carnevali: non poteva smantellare la squadra e aveva già incassato tanti soldi da Scamacca e Raspadori”.

Il giocatore racconta un retroscena per far capire che il problema non era di certo le richieste del calciatore: “Quando il mio procuratore Giuseppe Riso discuteva del contratto con Tiago Pinto, io gli ho dato una botta con il gomito per fargli capire che non me ne fregava nulla di un euro in più o in meno. Volevo solo giocare nella Roma“.

La volontà di Frattesi è sempre quella: “Prima o poi sento che ce la farò. Anzi, come si dice dalle mie parti, je la faccio. A gennaio? Non credo, perché penso che il Sassuolo adesso abbia bisogno di me, magari in estate sì. A Riso l’ho detto (ride, ndi): hai fatto i contratti di Mancini e Cristante, ora tocca pure a me!”.

Chiusura sul sogno: “La Roma è tutto per me. Sono nato a Fidene, a cento metri dal mio amico Scamacca. L’idea di segnare un gol all’Olimpico con quella maglia, davanti a tutte le persone che mi vogliono bene, completerebbe il mio percorso. Sarebbe come dire: ecco, ora ce l’ho fatta“.

Fonte: Corriere dello Sport