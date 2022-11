Scaloni: “Dybala? Scegliere la Roma è stata una mossa molto intelligente”

NOTIZIE AS ROMA – A poche ore dal via del Mondiale, Lionel Scaloni ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Il commissario tecnico dell’Argentina ha parlato anche di Paulo Dybala. Di seguito le parole del tecnico.

“Il suo passaggio alla Roma? Una scelta molto intelligente perché Roma è una città spettacolare e perché pensavo potesse diventare un idolo. Ha trovato un allenatore capace di sfruttarlo al meglio, il cambio mi è piaciuto.

Noi c.t. guardiamo come un giocatore s’inserisce in una squadra, Paulo si è incastrato alla perfezione tanto nella Roma come nella particolarità di Roma. E poi come persona è spettacolare, nel gruppo è fondamentale e gli vogliamo un gran bene”.

Fonte: Gazzetta dello Sport