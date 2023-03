Frattesi, si muove la Lazio: incontro Riso-Lotito a dicembre, è lui il dopo Milinkovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dalla Roma alla Lazio il passo sembrerebbe breve. Davide Frattesi, a lungo corteggiato da Tiago Pinto, ora sarebbe finito nel mirino di Tare. O meglio, di Claudio Lotito.

Stando a quanto scrive infatti l’edizione odierna de Il Messaggero (A. Abate), il presidente del club di Formello si sta muovendo a fari spenti con il giocatore ed il suo agente per portarlo alla Lazio la prossima estate.

E’ infatti praticamente scontata la partenza di Milinkovic-Savic, e per questo i biancocelesti stanno cercando un sostituto di sostanza e qualità per la mediana. Da qui l’idea Frattesi: Lotito ci lavora in prima persona ormai da fine dicembre quando incontrò l’agente Riso a Villa San Sebastiano.

Il centrocampista del Sassuolo, scrive Il Messaggero, era al derby all’Olimpico lo scorso 15 marzo, ma c’era tempo fa anche con Klose e Lulic. Ora il giocatore pensa solo a compiere il salto definitivo. E alla Lazio lo farebbe con la Champions e con un allenatore in grado di renderlo ancora più completo. Il Sassuolo chiede almeno 30 milioni, con Roma e Juve ancora in agguato.

Fonte: Il Messaggero