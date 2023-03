Nzola, lo Spezia chiede 15-20 milioni. La Roma punta a inserire Shomurodov nell’affare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Singo del Torino e Nzola dello Spezia continuano ad essere due nomi caldi per il prossimo mercato giallorosso.

Due occasioni di mercato, scrive oggi il Corriere dello Sport, che Tiago Pinto sta seguendo con grande attenzione. Giocatori che guadagnano poco e il cui prezzo non è esorbitante anche per le loro situazione contrattuale (entrambi in scadenza 2024).

Il terzino del Toro percepisce circa 500mila euro all’anno, l’attaccante congolese invece circa 200mila in più. Il primo era stato cercato dalla Roma già a gennaio, il secondo è invece un’idea per il prossimo luglio.

Per Nzola lo Spezia spera di incassare 15-20 milioni di euro. La Roma è pronta a giocarsi il jolly Shomurodov per arrivare più agevolmente al centravanti e abbassare il costo dell’operazione: possibile anche un nuovo prestito dell’uzbeko, che potrebbe sostituire proprio Nzola al centro dell’attacco dello Spezia del prossimo anno.

Fonte: Corriere dello Sport