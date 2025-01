Frattesi vuole lasciare l’Inter e tornare a Roma. No dei nerazzurri allo scambio con Pellegrini: servono 30 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Davide Frattesi è scontento e vuole lasciare l’Inter già a gennaio. La notizia circolata ieri su alcuni quotidiani tra cui Corriere dello Sport e Corriere della Sera viene ribadita anche dall’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric).

Il centrocampista 25enne è scontento di essere considerato una riserva, sentendosi pronto per essere un titolare fisso in una squadra di livello. Il suo gradimento per la Roma, aggiunge l’edizione odierna del Corriere dello Sport (C. Zucchelli) è cosa nota: due anni fa aveva rinunciato alle ferie per essere pronto a trasferirsi subito in giallorosso, ma poi l’affare sfumò. Ma anche qualche mese fa, quando proprio De Rossi era diventato l’allenatore dei giallorossi, Frattesi aveva dato la sua disponibilità a tornare a casa.

Per Davide la Roma è un conto aperto, è sempre stato convinto di tornare. Un’occasione che a Trigoria non vogliono farsi sfuggire, consapevole che il calciatore accetterebbe di buon grado il ritorno nella Capitale. Resta il problema del cartellino. L’Inter, scrive La Repubblica, è a conoscenza del malumore del calciatore e per questo vuole monetizzare al massimo la sua cessione. I nerazzurri valutano Frattesi 30 milioni di euro, tanto quanto sborsato diciotto mesi fa per prelevarlo dal Sassuolo.

Tropi soldi per la Roma, che per far abbassare il prezzo sta provando ad inserire Lorenzo Pellegrini nell’operazione. Ma da Milano non sembrano convinti. Il capitano giallorosso piace, ma non rispecchia il profilo giovane ed economicamente sostenibile che cerca Marotta. E la concorrenza a centrocampo è fortissima. Per provare a chiudere l’operazione servirà un’offerta cash.

In questo gioco a incastri resta vigile il Napoli di Conte, che invece prenderebbe volentieri Pellegrini fin da gennaio. Ma a prezzi di saldo, visto il contratto in scadenza nel 2026 e i 6 milioni l’anno di ingaggio pesano come un macigno sulla valutazione del capitano giallorosso.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!