Frenata Smalling, la Roma richiama Vertonghen

CALCIOMERCATO AS ROMA NEWS – Frenata per Chris Smalling, e la Roma si rituffa su Vertonghen. E’ quanto racconta l’edizione odierna de “Il Messaggero” (S. Carina). Dopo l’ottimismo dei giorni scorsi nella trattativa tra i giallorossi e il Manchester United per il centrale inglese, c’è da registrare però un brusco stop all’affare.

Lo United chiedeva 20 milioni per Smalling, la Roma era pronta a offrirne 12 forte del sì del ragazzo, ma ai Red Devils è giunta una ricca proposta da parte di un altro club (si parla addirittura di 25 milioni) che hanno spinto gli inglesi a chiedere quella stessa cifra ai giallorossi, che ovviamente hanno risposto negativamente.

E così, in poche ore – grazie all’operato di Baldini – sono stati riallacciati in fretta e furia i rapporti con lo svincolato Vertonghen. Il belga, 33 anni, in Italia è stato offerto al Napoli, all’Inter e alla Roma e un paio di giorni fa i giallorossi hanno ricontattato gli agenti del difensore. Operazione avviata ma da portare a termine.

Il centrale del Tottenham guadagna tre milioni più un bonus di ulteriori 1,5 che scatta alla quindicesima presenza. Fienga, ricevuto l’ok di Pallotta, insieme a Baldini è pronto ad offrire 3 milioni più bonus. La durata del contratto non sembra essere un ostacolo insormontabile: il belga vorrebbe un triennale, a Trigoria offrono un 2+1.

Fonte: Il Messaggero