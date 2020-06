Friedkin torna a trattare con Pallotta. Zaniolo sarà al centro del progetto

AS ROMA NEWS – Altre conferme sulla ripresa delle trattative tra Dan Friedkin e James Pallotta per la cessione della Roma arrivano questa mattina dalle pagine della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Stando a quanto scrive oggi il giornale, il magnate texano negli ultimi giorni ha riallacciato i contatti col bostoniano e sta lavorando sotto traccia a una nuova proposta che gli permetta di arrivare a dama e prendere il controllo del club. Friedkin sa già che Zaniolo deve essere uno dei punti fermi di ciò che verrà.

Non è un caso, in fondo, che la sua sia già la maglia più venduta, insieme a quella di Dzeko. Il giovane talento giallorosso sta per tornare in campo e domani verrà aggregato alla Primavera, ricominciando i contatti che non penalizzino il volto. L’obiettivo è di giocare con la Roma a metà luglio contro il Verona, anche se il sogno sarebbe rivederlo in campo già il 2 contro l’Udinese.

Fonte: Gazzetta dello Sport