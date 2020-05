Friedkin-Roma, 550 milioni non bastano a Pallotta. Ma a luglio è attesa la svolta

AS ROMA NEWS – E’ tutt’altro che finita. Dan Freidkin non ha assolutamente mollato la Roma, ma anzi ha già rilanciato per averla offrendo a Pallotta 550 milioni di euro, una cifra al ribasso rispetto a quella pre-Covid, ma comunque piuttosto importante. Ma dal bostoniano per ora non è arrivato il tanto atteso sì.

A raccontarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) nell’articolo dal titolo: “Patto Champions. Dal club a Friedkin, convenienza tripla: la Roma ci crede“. La trattativa tra il magnate texano e Pallotta quindi non è affatto tramontata, ma servirà altro tempo per farla tornare nel vivo.

E secondo il quotidiano sportivo, bisognerà aspettare il mese di luglio per arrivare a una svolta. Magari agevolata anche dalla qualificazione alla Champions, che la Roma insegue con più motivazioni che mai e che darebbe una bella sistemata ai conti in affanno del club.

