“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Gravenberch operazione da Roma”, CORSI: “Via agli striscioni contro Pallotta, cacciamolo da qui”, DI GIOVAMBATTISTA: “Da quello che so non c’è alcuna trattativa con Friedkin””,

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Gravenberch sarebbe un’operazione da Roma: investi su un ragazzo molto giovane e promettente con la speranza che esploda. Pedro? La Juve gli garantirebbe un percorso di vittorie almeno in Italia, ma in bianconero non avrebbe garantito il posto, mentre qui verrebbe a fare il titolare. Zaniolo e Pllegrini saranno due giocatori che la Roma farà di tutto per trattenerli, ma sono quelli che ti permetterebbero di fare i soldi veri. Kluivert e Under non so quanto possono valere…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Gravenberch è un centrocampista centrale che ha uno strapotere fisico, alto 190 centimetri, è un giocatore molto, molto importante. Sarebbe una di quelle operazioni che hanno fruttato tanto alla Roma sia in termini tecnici che di bilancio futuro. Prezzo? Si parla di 18-20 milioni di euro… Sembra più di un’idea di mercato. Io l’ho visto giocare un paio di volte, e con quel fisico se la comanda. Somiglia tantissimo a Pogba per le movenze…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Io ero convinto che si ricominciasse, il nodo è la formula della quarantena per tutto il gruppo, quella è una spada di Damocle che continua a pendere sopra la testa del campionato. Però da qui a 15 giorni la cosa potrebbe essere rivista in base alle evoluzioni della diffusione del virus…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “I giornali raccontano che Pallotta non accetta l’offerta di Friedkin di 575 milioni. Lui vuole uscire guadagnando una piotta dalla vendita della Roma, e invece così andrebbe in pari. Se è vero questo, sarebbe una follia totale quella che dice Pallotta… Io spero che si ricominci con gli striscioni contro di lui in tutto il mondo per cacciarlo, per dargli il calcio nel sedere definitivo, altrimenti siamo sequestrati…”

David Rossi (Roma Radio): “Insomma, la montagna ha partorito il topolino. Il campionato riparte ufficialmente il 20 giugno, qualche settimana fa questo momento sembrava una chimera. Le ansie rimangono, non siamo nella situazione della Bundesliga o della Premier, ma è comunque un punto di ripartenza sulla quale lavorare… In questa fase qui ho più fiducia della natura e nella sua capacità di rimettere a posto le cose che non nella gestione di chi deve decidere le cose…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Il campionato riparte. I medici ci dicono che la situazione è nettamente migliorata, che abbiamo imparato a contenere il virus, e che forse si sia depotenziato. Quindi, riparte il paese e riparte anche il calcio. Il calcio è l’Italia. A lungo siamo stati il campionato più importante, abbiamo vinto coppe del Mondo. Il calcio italiano fa parte di noi, non è un gioco, ma uno dei primi problemi da affrontare per pensare al domani…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Pallotta? E’ più probabile che rinunci a quegli 80 milioni di guadagno a cui aveva fatto la bocca piuttosto che andare avanti con questo stillicidio…questo secondo me. Pallotta stava per vendere con 80 milioni di guadagno, e ora gli si paventa una perdita di 100 milioni…è logico che non vende. Ma se ne perde 30 magari dice “quasi quasi”…staremo a vedere. Il punto che è una settimana fa sembravano morti sia Friedkin che Vitek, e adesso qualcosa vediamo. L’unica cosa che contesto ad alcuni miei colleghi è il nome di Urzi: non ci serve. E’ un aletta. Se dobbiamo vendere Kluivert e Under per prendere un altro giovane di 20 anni, mi tengo il mio. Se invece vuoi vendere uno dei due, sacrifichiamo Under che su quella fascia siamo coperti. A noi ci servono un vice-Dzeko e un terzino bivalente…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Io vi dico che il Paris Saint-Germain e Leonardo sono innamorati pazzi di Zaniolo. Lo so per certo. Se non riparte il campionato la Roma rischia di dover vendere i suoi gioielli… Pallotta? A me dicono che non c’è trattativa al momento, e che l’offerta di Friedkin non esiste. A me dicono che è tutto fermo. Lotta scudetto? Non mi fido dell’Inter. Qua è come ricominciare tutto daccapo…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Il calcio deve riprendere perchè è un fenomeno economico e sociale. L’Inter in corsa per lo scudetto? Tutto è possibile, si trova nella stessa situazione della Roma rispetto all’Atalanta. Ma dovrebbe scavalcare due squadre, mentre la Roma fa la corsa su una sola… Pastore? Ha detto quelle cose per giustificare la sua partenza davanti alla sua gente. La Roma ha bisogno di soldi come tutte…

Redazione Giallorossi.net