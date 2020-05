Riccardi e Bianda verso l’addio alla Roma a titolo definitivo

ULTIME CALCIO MERCATO ROMA – A Trigoria è pronto un piano che vedrà la partenza di diversi giovani della Primavera giallorossa: alcuni di questi saluteranno in prestito, altri invece sembrano destinati a lasciare la Capitale a titolo definitivo, permettendo al club una plusvalenza secca.

E’ il caso di Alessio Riccardi che, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida), potrebbe essere venduto al miglior offerente. La Roma ha fissato già il prezzo del suo cartellino: 5 milioni di euro. Sul capitano della Primavera giallorossa si sono mossi già Torino, Sassuolo e Cagliari.

Anche un altro giovane di belle speranze, che però non sono state mantenute, è destinato a salutare: si tratta di William Bianda, 20 anni, arrivato a Roma sotto la gestione Monchi e mai esploso in giallorosso. Morgan De Sanctis ha individuato anche una lista di giocatori da mandare in prestito, che la Roma quindi ha intenzione di tenere sotto il suo controllo.

I più importanti sono quattro: i classe 2002 Edoardo Bove e Riccardo Calafiori, l’ala 2000 Ludovico D’Orazio e l’esterno 2001 Devid Bouah. I primi due firmeranno il rinnovo con il club giallorosso, con il quale poi concorderanno la destinazione migliore per il loro processo di valorizzazione.

Fonte: Corriere dello Sport