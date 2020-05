Petrachi si muove per Gravenberch, il talentino dell’Ajax che fa gola alla Roma

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma torna a mettere gli occhi su Ryan Gravenberch. Il centrocampista olandese, 18 anni, talento dell’Ajax e già nella scuderia del solito Mino Raiola, è l’oggetto del desiderio dei giallorossi da diverso tempo.

Ieri sera, riferisce il portale “pagineromaniste.com“, il ds Petrachi ha incontrato Alessandro Luci, procuratore della Football Factory col quale ha parlato del possibile affare Gravenberch. Il mediano di 190 centimetri fa gola ai giallorossi, ed è uno degli obiettivi più concreti del prossimo calciomercato estivo.

Il nome di Gravenberch rimbalza anche oggi in radio, e su Tele Radio Stereo questa mattina si parla di lui come uno dei possibili affari per la Roma del futuro. Si tratta infatti di un giovane di grande prospettiva che al momento ha un costo tutto sommato abbordabile (circa 20 milioni di euro), e vista la giovane età non richiederebbe uno stipendio esagerato.

Se a questo si aggiunge che il calciatore fa parte della scuderia di Raiola, uno che con la Roma ultimamente sta imbastendo diversi affari dimostrando di avere ottimi rapporti col club giallorosso, si capisce che il profilo di Gravenberch è uno di quelli da tenere in grande considerazione in vista del prossimo calciomercato.