Il Messaggero: “Petrachi isolato e ai margini della Roma”

ULTIME NEWS AS ROMA – Isolato. Viene descritto così Gianluca Petrachi dall’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina) nell’articolo dal titolo: “Ai margini e solo, Petrachi “salvato” dall’emergenza“.

Il direttore sportivo, scrive il quotidiano, viene raccontato in questo modo dai procuratori che provano a fotografare la situazione che vive la Roma e il suo direttore sportivo in queste settimane. Petrachi sarebbe stato confermato nel suo ruolo solo per lo stop causato dal Coronavirus, ma la sua posizione resta precaria.

A penalizzarlo è stato soprattutto la gestione “muscolare” operata all’interno di Trigoria. Questa si è manifestata in vari ambiti, fino ad arrivare alla squadra. Nervosismo che ha toccato anche i collaboratori più vicini (Longo) che hanno iniziato a prendere le distanze. A questo si somma l’inesperienza nell’approcciare con una piazza come Roma.

Uscite come quelle su Dzeko, che ha dato il via a un’indagine federale poi archiviata, o quelle nell’ambito dell’operazione Politano-Spinazzola, hanno fatto piacere ai tifosi ma alla dirigenza non sono andate giù. Al momento però Petrachi non si muove: lo stallo nel quale versa il club lo costringe a una posizione d’attesa.

Fonte: Il Messaggero