Friedkin a Montecarlo per cambiare la Roma: in arrivo il ds e un consigliere per Ryan

AS ROMA NEWS – Dan e Ryan Friedkin stanno per dare un cambio deciso alla Roma. I due nuovi proprietari del club giallorossi hanno deciso di accelerare, e a dare la spinta decisiva al cambiamento è stata la vicenda Diawara che ha portato allo 0-3 a tavolino. I Friedkin, fuoriosi, hanno deciso che non c’era più tempo da perdere.

Stando a quanto rivela oggi “Il Tempo“, i due proprietari sono volati ieri a Montecarlo, capitale europea del calciomercato, per dare una scossa ai loro progetti per il club. In arrivo subito un consigliere esperto di calcio italiano da affiancare al figlio Ryan, ma anche un direttore sportivo.

Nei giorni scorsi Dan Friedkin ha avuto dei contatti con Rangnick, uno dei candidati forti a ricoprire il ruolo di prossimo ds. Un’ipotesi destinata a decadere nel caso in cui arrivasse Allegri sulla panchina giallorossa: la figura ingombrante del tedesco non si sposerebbe con quella del tecnico ex Juve.

Fonte: Il Tempo