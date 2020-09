Roma, si avvicinano due acquisti: Borja Mayoral e Marcao

AS ROMA CALCIOMERCATO – Due acquisti in avvicinamento. La Roma sembra aver individuato i rinforzi giusti per la difesa e l’attacco da regalare a Fonseca. Trattative in corso, ancora non concluse, ma ben avviate.

La prima, scrive oggi Il Tempo (F. Biafora) riguarda il centravanti che dovrà affiancare Dzeko: si tratta dello spagnolo Borja Mayoral, 23 anni, di proprietà del Real Madrid. Gli spagnoli vogliono un trasferimento a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 12 e i 15 milioni, e in più chiedono anche una percentuale sulla rivendita futura del calciatore.

La Roma non accetterà queste richieste, e punta a un trasferimento in prestito, con eventuale diritto di riscatto. Ma per poter concretizzare questa formula, Borja Majoral dovrebbe rinnovare con i Blancos dato che il suo contratto è in scadenza.

Per la difesa invece si avvicina il brasiliano Marcao del Galatasaray: centrale mancino di 24 anni, è il candidato forte a rimpiazzare Smalling per il quale la Roma continua ad avere difficoltà a riportare a casa. Dal suo entourage filtra che 13 milioni dovrebbero bastare per acquistare il difensore brasiliano, ma c’è da battere la concorrenza del Lione.

Fonte: Il Tempo