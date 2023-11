Friedkin a Trigoria, si decide il futuro della Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin torna a Trigoria e lo fa per iniziare a parlare del futuro del club, sia aziendale che sportivo. Lo racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il presidente texano assisterà al derby domenica pomeriggio dopo un assenza all’Olimpico di circa un mese: la sua ultima apparizione risale alla sfida post Genoa, una disfatta che fece infuriare Dan, a tal punto da sbarcare nella Capitale per monitorare attentamente la situazione da vicino.

Da allora il presidente non si è più rivisto dalle parti di Trigoria. In viaggio per affari, Dan Friedkin lunedì ha fatto ritorno nella capitale e stavolta resterà più a lungo delle ultime volte per cominciare a studiare le strategie future. Non è un caso che, scrive il quotidiano, sia stata indetta dal numero uno giallorosso una importante riunione tra dirigenti per fare un punto della situazione in casa Roma per parlare di aspetti economici e sportivi.

Inevitabile che si affronterà il discorso dei contratti in scadenza di José Mourinho e Tiago Pinto. Sul rinnovo dell’allenatore a oggi non ci sono stati contatti per un prolungamento dell’accordo: la sensazione è che le strade dello Special One e quelle della Roma siano destinate a separarsi al termine della stagione.

Appare diverso invece il destino di Tiago Pinto, il cui rinnovo sembra più probabile. Saranno i prossimi risultati sportivi e il rendimento dei giocatori a indirizzare le mosse della società, ma è chiaro che nei primi mesi del 2024 anche il destino del dirigente portoghese dovrà essere deciso. La riunione indetta dal presidente Friedkin stabilirà le mosse per il futuro della Roma.

Fonte: Corriere dello Sport