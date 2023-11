Calciomercato Roma, anche Dragusin e Kiwior nel mirino di Pinto per gennaio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo Eric Dier. In vista di gennaio, Tiago Pinto sta seguendo diversi profili per rinforzare la difesa, rimasta orfana anche di Chris Smalling, alle prese con un infortunio che non gli sta dando tregua.

Oltre al centrale del Tottenham, giocatore assai gradito da Josè Mourinho, stando a quanto scrive oggi Leggo ci sono altri due calciatori nella short list del gm per rimpolpare il reparto arretrato dei giallorossi.

Il primo è Radu Dragusin, 21 anni, difensore rumeno del Genoa che sta facendo molto bene in Liguria, attirando su di sé l’interesse di diversi club. La Roma lo segue e potrebbe tentare un affondo già a gennaio, anche se difficilmente i liguri se ne priveranno a campionato in corso.

Il secondo è Jakub Kiwior, 23 anni, centrale polacco ex Spezia ora all’Arsenal. Il difensore mancino non sta trovando molto spazio con i Gunners, e la Roma punta a un affare in prestito con diritto di riscatto.

Fonte: Leggo