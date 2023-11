Mourinho tra Coppa e derby, è l’ora delle scelte: Dybala e Lukaku, chi gioca?

NOTIZIE ROMA CALCIO – Priorità alla coppa o testa al campionato? Josè Mourinho deve scegliere con attenzione le sue prossime mosse in vista di due impegni che possono cambiare il futuro della Roma sia in Europa League che nella corsa al quarto posto.

Per Mou l’impegno alle porte è sempre quello più importante, ma stavolta il tecnico deve pensare alla gestione della doppia partita settimanale, soprattutto considerando che la gara di campionato non è una come tante, ma il derby contro la Lazio.

La trasferta di coppa di Praga, se vinta, può rappresentare una svolta per le ultime due gare del girone, che la Roma potrebbe affrontare senza preoccupazioni traendo un certo vantaggio in chiave campionato. Perdere contro lo Slavia invece rimetterebbe in ballo il primato nel girone, e le ultime due partite contro Sheriff e Servette diventerebbero decisive in tal senso.

Per questo Mourinho sembra intenzionato a operare un turnover calibrato: in porta riecco Svilar, in difesa confermato il terzetto “titolare” per via delle assenze, a centrocampo turno di riposo per Cristante, cambi sulle fasce (Celik e Zalewski titolari) e attacco rinnovato. Ed è proprio lì davanti che nascono i principali dubbi.

Paulo Dybala sarà convocato, ma difficilmente partirà dall’inizio. Il problema (si fa per dire) è che l’argentino ha esplicitamente chiesto al tecnico di voler giocare domani sera. Mourinho preferirebbe tenerlo a riposo, e semmai farlo entrare in campo solo in caso di bisogno. Ancora più incertezza sul fronte Lukaku: per ora Mourinho ha dimostrato di non volersi privare mai del belga, la cui striscia realizzativa in Europa viaggia a ritmi da record. Ma cosa farà col derby alle porte?

Stasera in conferenza stampa da Praga (ore 19) il tecnico potrebbe chiarire qualche dubbio. Il grande rimpianto del tecnico di Setubal è il non poter utilizzare Azmoun: l’iraniano, escluso per motivi di settlement agreement dalla lista Uefa, sarebbe state molto utile a Mourinho anche in coppa.

Giallorossi.net – A. Fiorini