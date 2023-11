Lazio, Sarri: “La Roma a Praga giocherà un’amichevole, la nostra è stata una guerra. Derby dopo le coppe scelta di gente estranea al calcio”

AS ROMA NEWS – Al termine del match di Champions League vinto 1-0 contro il Feyenoord, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Zaccagni e Luis Alberto, usciti malridotti dalla gara dell’Olimpico e da valutare in vista del derby contro la Roma di domenica:

“Speriamo non dover pagare il caro prezzo degli acciaccati. Zaccagni e Luis Alberto? Non so come stiano, però c’è un po’ di preoccupazione“. Po la frecciatina alla Lega sul calendario: “Mettere il derby dopo due match europei poco intelligente da parte loro. Forse non si rendono conto di cosa significhi il derby qui, mi sembra gente estranea al calcio“.

Quindi la battuta che accende già il derby: “La Roma giovedì giocherà una sorta di amichevole, noi abbiamo fatto una guerra, c’è una differenza fondamentale. Loro hanno una classifica che possono permettersi di tenere la squadra fuori“.