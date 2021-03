Friedkin alla conquista di Roma: dal ring di Cassius Clay alla lotta al Covid. Così Dan seduce la città

NOTIZIE AS ROMA – La distanza tra Houston e Roma non è così incolmabile se si sa come affrontarla, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli). E per farlo i Friedkin hanno scelto alcuni cavalli di Troia con lo scopo di far breccia nel cuore dei tifosi.

L’istituzione del ‘Roma Department‘ per curare i rapporti con i propri sostenitori – con tanto di complimenti di Fifa e Uefa – rientra in quest’ottica e le opere di beneficienza per aiutare la città in tempo di Coronavirus confermano la tendenza di una società attenta nel sociale.

La Roma accompagnerà poi i tifosi più anziani, quelli prenotati dal 6 al 20 aprile, a vaccinarsi C’è poi la campagna ‘Amami e basta’, per raccogliere fondi da destinare ai centri antiviolenza e ai corsi di reinserimento di donne vittime di abusi. Iniziativa che vede coprotagonista anche Damiano dei Maneskin. E poi ci ‘A scuola di tifo’, in memoria di Willy, i murales dedicati ai personaggi storici di Roma e la sensibilità su temi quali la sostenibilità ambientale.

E ancora: la battaglia per salvare il ring dove Cassius Clay e Nino Benvenuti vinsero l’oro ai giochi olimpici del ’60. Il ring si trova nella palestra Audace, a due passi dal Colosseo, ed era stato messo all’asta per salvare la struttura.

Fonte: Gazzetta dello Sport