Roma, il primo acquisto è il portiere: Musso o Gollini, prezzo fissato

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il primo acquisto da cui la Roma vuole ripartire è un portiere. Pau Lopez non ha convinto e in estate i giallorossi proveranno a piazzarlo in Spagna, dove ha qualche offerta. Ma per non fare minusvalenza bisognerà venderlo ad almeno 18 milioni: complicato.

In entrata però il club capitolino sembra aver individuato i due grandi obiettivi su cui puntare. Ed è su questo punto che oggi i giornali si dividono: la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) parla di Roma forte su Juan Musso. Complice anche recenti abboccamenti fra le parti, l’Udinese ha già pensato di fissare il prezzo del portiere: 20 milioni.

Montagna difficile da scalare per i Friedkin in piena ristrutturazione societaria? Non proprio, visto che il club bianconero sarebbe disponibile a valutare l’ipotesi d’inserimento anche due giocatori non decisivi nello scacchiere della prossima stagione: Diawara e Carles Perez, su cui il tecnico Gotti recentemente si è espresso in modo assai lusinghiero.

Il Tempo (E. Zotti) punta tutto sul portiere dell’Atalanta e titola: “Roma, assalto a Gollini”, raccontando come sia il nome del classe ’95 il primo nella lista di Tiago Pinto. Il presidente Percassi non è intenzionato a lasciarlo partire per meno di 20 milioni, ma trovare un accordo con l’Atalanta non dovrebbe essere un’impresa impossibile dopo i numerosi affari chiusi negli ultimi anni (l’ultimo è stato il trasferimento di Ibanez).

Come secondo potrebbe restare Fuzato. A Trigoria rientreranno anche Greco e Cardinali, che quest’anno hanno fatto esperienza con Pro Patria e Matelica giocando quasi sempre: uno dei due potrebbe restare come terzo.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo