La Roma cala il poker di big per salvare la stagione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ancora un paio di giorni di riposo a Trigoria, poi la Roma tornerà ad allenarsi per preparare la trasferta di Sassuolo di sabato 3 aprile, racconta l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini). Ma ieri al Fulvio Bernardini erano già a lavoro gli infortunati Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo, con l’obiettivo di recuperare il prima possibile la condizione e mettersi a disposizione, a parte l’ex interista, del tecnico portoghese già dal prossimo impegno di campionato.

Un poker di big su cui si poggiano le speranze romaniste per provare a raddrizzare una stagione che si è complicata notevolmente. A loro si dovrà aggrappare Fonseca, consapevole che una sua eventuale riconferma passa per il raggiungimento del quarto posto o della vittoria dell’Europa League.

Avere a disposizione Smalling per il finale di stagione può ridare stabilità ad una difesa che ha subìto 50 reti in stagione. Se il contributo del difensore inglese non è stato incisivo, Veretout e Mkhitaryan sono stati fondamentali per gran parte della stagione. Il francese è stato a lungo insostituibile nel centrocampo giallorosso, battendo il suo record di marcature in Italia: 10 in campionato più 1 in Europa League. Jordan è fuori per uno stiramento muscolare dalla vittoria di Firenze del 3 marzo: Fonseca potrebbe recuperarlo per la gara col Sassuolo o per l’andata (8 aprile) con l’Ajax.

Stessi tempi di recupero per Mkhitaryan. Infine c’è Nicolò Zaniolo, che ormai vede la luce alla fine del tunnel. La data segnata sul calendario è quella del 10 aprile, quando dovrebbe scendere in campo con la formazione Primavera nel match contro la Fiorentina, passaggio obbligato prima di essere restituito a Fonseca. La Roma incrocia le dita: con questi quattro in campo può ancora succedere di tutto.

