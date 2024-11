LIVE – Friedkin, giallo sull’arrivo nella Capitale: annullato il volo previsto oggi, ma da Ciampino arrivano smentite

NOTIZIE AS ROMA – Era previsto per oggi l’arrivo a Roma di Dan e Ryan Friedkin, che in molti attendevano per intervenire direttamente nella gestione della difficile situazione giallorossa.

L’atterraggio all’aeroporto di Ciampino era pianificato per le 13:30, ma stando a quanto riferisce il giornalista Filippo Biafora tutti e tre i voli programmati per la giornata sono stati cancellati, rinviando così il loro arrivo.

Anche la visita di Marc Watts, presidente del Friedkin Group, è stata annullata. La proprietà americana sembra quindi orientata ad attendere la pausa per le nazionali prima di prendere eventuali decisioni definitive.

Dall’aeroporto di Ciampino però non arrivano conferme sulla notizia dell’arrivo cancellato, con l’atterraggio del jet dei Friedkin che sarebbe ancora previsto. Resta dunque da capire se i texani arriveranno o meno nella Capitale nelle prossime ore.

IN AGGIORNAMENTO…