Friedkin aspetta la Champions. E da Trigoria temono un’offerta al ribasso per la Roma

AS ROMA NEWS – Roma-Sampdoria di domani sera avrà due spettatori interessati d’eccezione, come Ryan e Dan Friedkin. Già perchè, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, padre e figlio restano interessati alle vicende giallorosse e da Houston la famiglia spera che la rincorsa alla zona Champions possa essere viva, perché l’assalto estivo potrebbe maturare in altro modo.

Come la Roma concluderà questo suo campionato influenzerà la trattativa tra il gruppo texano e Pallotta. Quindi non ci sarà nessuna nuova offerta prima della conclusione della stagione: fonti vicine alla trattativa hanno bollato come “fake news” il fatto che Friedkin possa fare una nuova offerta entro un mese.

Il timore che si respira a Trigoria è che la rimodulazione dell’offerta da parte del magnate texano, aumenti la parte destinata a Pallotta e diminuisca quella destinata alla società, che nei 575 milioni dell’ultima offerta di maggio rappresentava circa 85 milioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport