“ON AIR!” – CORSI: “Prestito di sei milioni per pagare i dipendenti? Ho i brividi”, ROSSI: “Ci meriteremmo certi personaggi a capo della Roma, così tanti capirebbero”, BERSANI: “Corsa Champions complicata, ma da domani vediamo meglio”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Ammazza quanto ho tifato contro il Bologna ieri sera… Friedkin? Da quello che ho capito non è la modalità che non accetta Pallotta, ma il prezzo… Ibanez e Bruno Peres domani in campo? Io rimarrei molto sorpreso se Fonseca giocasse così con la Sampdoria. Che poi un giorno lo farà questo è un altro discorso. Se Ibanez scavalcasse già Fazio e Cetin nelle gerarchie di Fonseca sarebbe una notiziona… Antonucci? Mi dispiace, fa una cosa da ragazzo, ma la società ha mandato un grande messaggio. Magari avrà approfittato dell’occasione, però mi ricordo il film “Moneyball” e il rumore della sconfitta è quando stanno tutti zitti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pierino Prati aveva vinto tutto al Milan prima di arrivare alla Roma. E’ uno che ha vinto così tanto, quando sentiva parlare della Roma si emozionava, era un personaggio straordinario, era innamorato di Roma. Ora i tifosi della Roma sono infangati, violentati da questo personaggio pseudo-americano che è venuto qui per arricchirsi con altri corresponsabili come Baldissoni e Baldini. Oggi leggiamo che la Roma ha chiesto un prestito di 6 milioni per garantire gli stipendi dei dipendenti…c’è preso un colpo. Ma come, il tycoon chiede un prestito di 6 milioni per pagare i dipendenti. E’ incredibile. Non so che dobbiamo fare per mandare via questi. Questa è una dirigenza che non gliene frega niente, niente, niente. E non fa nulla per nasconderlo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se vuoi gestire al meglio questo tipo di azienda, visto che ora la chiamano così, ne devi conosce la storia perchè ti aiuta a capire il sentimento. Ma non perchè devi affezionarti, ma perchè è un valore. Nessuno ti chiede di essere affezionato a Pierino Prati o a Bruno Conti, ma se vuoi tirare fuori anche un risultato economico migliore devi capire con chi hai a che fare per gestire al meglio la società. A Roma questo funziona, la Roma questo tipo da valore ha e tu puoi tirarci fuori anche dei soldi che ti servirebbero a far crescere la società. Queste solo le cose che dovresti conoscere, e non perchè bisogna essere buoni o nostalgici…”

David Rossi (Roma Radio): “Voglio cominciare con un ricordo di Pierino Prati che ieri ci ha lasciato. Mi ricordo poco di lui perchè ai suoi tempi ero molto piccolo, ma parliamo di un pezzo della storia della Roma… Qui a Roma abbiamo sentito parlare di modello Thoir, di modello Fassone-Mirabelli, di modello Commisso…erano tutti meglio di Pallotta. E invece non erano meglio. Certe volte penso che ci meriteremmo un passaggio con certi personaggi, così almeno sgomberiamo il campo dai dubbi. Nel frattempo andiamo in serie B, però vabbè…saremo romani e romanisti, vuoi mettere…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Dzeko rientra nella classifica dei primi sei attaccanti più forti della Roma. Ha giocato in una Roma con tanti problemi, e non era facile fare quello che ha fatto lui. Certo, alla sua età non possiamo aspettarci che giochi tutte e 12 le partite che rimangono da qui alla fine…però c’è Kalinic, che si era sbloccato…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La Roma è chiamata a dare un’impronta al suo campionato. Nel mese di luglio ci saranno ben 9 partite per arrivare al periodo delle coppe e per cercare di coronare questo inseguimento. A oggi è complicata, ma vediamo da domani in poi… Domani non ci sono alternative alla vittoria. Certo che se l’Atalanta vince pure domani, non dico che consegna lo scudetto alla Juventus, ma dà anche una spinta a sé stessa…poi diventerebbe davvero complicato starle dietro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve darsi una regolata da subito… Ci sono 12 partite e devi onorarle al meglio sperando che qualcosa succeda…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Vista la Sampdoria, per la Roma è la partita migliore per iniziare. Se la Roma fa una partita normale vince senza tante difficoltà… Petrachi era in grave conflitto con Fonseca e con la squadra oltre che con Pallotta, ora i giocatori devono dare anche una risposta…”

